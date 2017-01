BELLO FIGO/ Video, "Un pezzo di legno e giù botte": minacce razziste al rapper, cancellato un altro concerto (oggi, 16 gennaio 2017)

BELLO FIGO, MINACCE RAZZISTE AL RAPPER: CANCELLATO UN ALTRO CONCERTO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Continua l'odissea di Bello FiGo, il rapper di origine ghanese, che ha dovuto cancellare un altro dei concerti del suo No pago affitto tour. Questa volta è toccato al live che si sarebbe dovuto tenere a Legnano presso il Land of Freedom, a causa delle continue minacce. Insulti che non giungono nuove e che riguardano ancora una volta le sue origini, nonostante l'artista viva a Brescia dal 2004. La decisione degli organizzatori non poteva dirigersi che verso la cancellazione della data prevista, la terza in poche settimane. In precedenza, infatti, Bello FiGo non ha potuto tenere i concerti previsti a Brescia e Borgo Vigilio, che avrebbe dovuto tenere rispettivamente alla Vigilia di Natale ea Capodanno. Le azioni dei contestatori non si limitano tuttavia agli insulti, per quanto sui social il livello sia sceso a toni aspri del calibro di "Torna in Africa negro" e "Un pezzo di legno e giù botte". Come sottolineato dai media, Bello FiGo continua a seguire i consigli dei suoi avvocati, che hanno raccomandato di non alimentare il clima infuocato.

BELLO FIGO, MINACCE AL RAPPER: PROSEGUE IL TOUR, A FOLIGNO IL SOLD OUT (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Un'altra battuta d'arresto per Bello FiGo, che tuttavia non accenna a voler cancellare in toto il suo tour. Le prossime date saranno infatti quelle del 21 gennaio 2017, dove il rapper si troverà a Torino, e del 23 gennaio, che lo vedrà invece a Foligno, presso il SuperSonic. La conferma del live è arrivata direttamente dal Presidente della Libera Foligno, Filippo Gentili, che ha confermato non solo la programmazione, ma anche le minacce dirette al rapper. Il direttivo dell'esercizio commerciale non intende infatti "cedere alle minacce di 200 balordi che privatamente intimidiscono i proprietari del locale con minacce davvero gravi". Il concerto di Foligno, del resto, ha già registrato un sold out, segno che l'interesse pubblico nei confronti di Bello FiGo non deriva soltanto dagli haters. Gli insulti diretti all'artista riguardano infatti anche le location in cui si vorrà cantare, con la promessa da parte di alcuni di bruciare sia Bello FiGo che il palco su cui si trova. Fra i contestatori anche alcuni volti noti, come Matteo Salvini e Alessandra Mussolini, con cui in passato il rapper ha avuto una violenta lite su Rete4.

