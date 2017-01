BIGLIETTI CONCERTO U2 / TicketOne down, prezzi e disponibilità: scoppia la nuova polemica (Ultime notizie oggi, 16 gennaio 2017)

BIGLIETTI CONCERTO U2, TICKETONE DOWN: ESPLODE IL NUOVO CASO COLDPLAY (OGGI 16 GENNAIO 2017) - Esplode una nuova polemica in merito ai biglietti per il concerto degli U2, nell'unica data prevista in Italia del “Joshua Tree Tour 2017”. A partire dalle ore 10:00 di oggi, infatti, avrebbero dovuto prendere il via le prevendite per accaparrarsi un posto all'ambito concerto live di Bono & soci previsto per il 15 luglio prossimo allo stadio Olimpico, nella Capitale. Pochi minuti dopo l'ora "x" però, dei biglietti per assistere alla celebre band neppure l'ombra. E così, come riporta Il Messaggero online, il concerto degli U2 diventa subito un caso e non senza precedenti. La scorsa estate, infatti, una situazione simile e che aveva fatto infuriare non poco i fan era capitato per il doppio show italiano dei Coldplay, in programma nella doppia data milanese il 3 e 4 luglio. Esattamente come accaduto nei mesi scorsi, anche per i biglietti del concerto degli U2 ed in vendita sul circuito TicketOne, con l'apertura delle prevendite erano già stati esauriti. Inutile ribadire come gli estimatori del gruppo non abbiano affatto preso bene la vicenda, riversandosi sui social dove hanno evidenziato le criticità e i sospetti più che concreti dell'ombra dei bagarini che anche in questo caso si sono scatenati rivendendo su altri circuiti secondari i biglietti della data italiana a prezzi esorbitanti.

BIGLIETTI CONCERTO U2, TICKETONE DOWN: POSTI INTROVABILI, LA FURIA DEI FAN (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - I biglietti per il concerto degli U2 in riferimento all'unica data italiana, a Roma, sono risultati praticamente introvabili sin dall'apertura della prevendita su TicketOne. Il sito è andato in down e tutti i settori sono risultati sold out. Il Messaggero riporta un commento emblematico rilasciato da un fan del gruppo capitanato da Bono, su Facebook: "Inutile cercarli, da giorni erano in vendita su eBay a cifre folli, due biglietti per il prato a 360 euro". Ed ecco che ancora una volta spunta l'ombra del bagarinaggio. Come riporta il quotidiano, a questo punto potrebbero accadere due possibili situazioni: l'aggiunta di una seconda data italiana al fine di garantire ai fan scatenati di poter acquistare a prezzi standard il proprio biglietto (ma in questo caso potrebbe nuovamente accadere quanto registratosi nelle passate ore) o - e questa potrebbe essere la cosa più probabile - l'intervento dell'Antitrust. Come accaduto per il caso dei Coldplay, infatti, non si esclude che anche per il concerto degli U2 possa scattare un'indagine al fine di fare luce sulle modalità di vendita e sulla presenza di circuiti secondari che permettono a società fantasma l'acquisto in massa di biglietti per poi rivenderli, a nero, su altri siti internet a prezzi ovviamente maggiori.

