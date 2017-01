Calendario Concerti / Black Stone Cherry, Renato Zero, Eugenio Bennato e molti altri (dal 16 al 22 gennaio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 16 AL 22 GENNAIO 2017: BLACK STONE CHERRY, RENATO ZERO, EUGENIO BENNATO - Vediamo quali saranno gli eventi musicali più interessanti della settimana che andrà dal 16 al 22 gennaio 2017. Saranno giornate di puro divertimento per coloro che non possono fare a meno di seguire i concerti dei rispettivi beniamini. Immergiamoci in sette giorni tutti all'insegna della buona musica. La settimana si aprirà con la rock band americana dei Black Stone Cherry. Il quartetto guidato da Chris Robertson e originario del Kentucky è pronto ad incantare il suo pubblico affezionato con nuove tappe del suo tour, che fa seguito all'ultimo album intitolato Kentucky. Martedì 17 gennaio il gruppo si esibirà alla Zona Roveri di Bologna. Replicherà mercoledì 18 all'Orion di Ciampino (Roma) e venerdì 20 al Live Club di Trezzo sull'Adda (Milano).

Saranno giorni molto intensi anche per chi è fan di Renato Zero e non può perdersi neanche un suo concerto. Il cantautore romano proseguirà nel suo Alt in Tour, capace di raccogliere grandi consensi in giro per lo Stivale. Renato Zero si esibirà martedì 17 gennaio al Modigliani Forum di Livorno, per poi continuare ad incantare il pubblico venerdì 20 e sabato 21 al Palasele di Eboli (Salerno). Tutto da seguire anche il complesso metal degli Epica, anche se per un pubblico più selezionato. Il Live Club di Trezzo sull'Adda è pronto ad accoglierli per mercoledì 18. I sei artisti olandesi sono pronti a riempire gli spettatori di pura adrenalina per un evento davvero unico, per un Tour mondiale che va avanti con grandi soddisfazioni. Ancora musica definita alternativa con i Marlene Kuntz. Il quartetto che fa dell'alternative rock il suo credo sarà di scena al New Age Club di Roncade (Treviso) venerdì 20 gennaio. Il loro tour è stato organizzato per festeggiare i primi vent'anni della storica band originaria di Cuneo e miete successi in giro per l'Italia.

Da non perdere neanche la settimana che vedrà come protagonista Niccolò Fabi. Uno dei massimi esponenti della moderna musica d'autore italiana porterà avanti il suo interessante tour nei teatri nostrani. Si inizierà venerdì 20 gennaio al Teatro Corso di Venezia, per proseguire il 21 al Teatro Fabbri di Forlì. Anche Omar Pedrini è pronto ad appassionare il suo zoccolo duro di fedelissimi. L'ex leader dei Timoria continuerà nel suo tour nazionale e farà ascoltare ancora il suo rock. Appuntamento all'Hiroshima Mon Amour di Milano fissato per venerdì 20 gennaio. Da seguire anche il napoletano Eugenio Bennato, che si esibirà all'Auditorium Parco della Musica - Sala Petrassi di Roma sabato 21 gennaio. A seguire, nella stessa sala ci sarà anche un po' di musica vintage grazie ai New Trolls, autentici progenitori del rock progressive italiano. Infine, domenica 22 gennaio sarà il giorno dell'americana JoJo. Apparsa per la prima volta sulle scene all'età di soli dodici anni, l'artista è recentemente tornata a sfornare pezzi di successo. Chi vorrà potrà seguirla al Tunnel di Milano, nella tappa italiana del suo Mad Love Tour 2017.

