EMMA MARRONE/ News: allenamento anche nel weekend per la cantante salentina, foto (oggi, 16 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: ALLENAMENTO ANCHE NEL WEEKEND PER LA CANTANTE, FOTO (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Emma Marrone non si ferma mai, neanche durante il weekend: la salentina, il cui nome non fa più parte della squadra di Amici di Maria De Filippi dove ricopriva il ruolo di coach, ha dedicato la giornata di sabato a del sano allenamento, che ha voluto condividere anche con i followers tramite la propria pagina Instagram. La cantante salentina ha infatti pubblicato lo screenshot della distanza coperta durante la corsa, dove balza all’occhio che è riuscita a toccare la soglia dei dieci chilometri. “10.1” ha scritto infatti Emma Marrone come commento all’immagine. I fans non hanno potuto far altro che apprezzare: “Sempre al TOP”, “Sei grande ti adoro!!!!” hanno infatti commentato alcuni followers, e c’è anche chi scherza “E poi ci sono io che faccio fatica a fare le scale di casa mia”. Qualcuno, incuriosito, ha voluto indagare in merito all’App utilizzata dall’artista per mantenersi in forma: clicca qui per vedere il post di Emma Marrone direttamene dal suo account social ufficiale.

