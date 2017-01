Justin Bieber / 10 anni di Kidrauhl, il canale youtube della popstar festeggia il decimo anniversario (oggi, 16 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: 10 ANNI DI KIDRAHUL, IL CANALE YOUTUBE DELLA POPSTAR CANADESE FESTEGGIA IL DECENNALE (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Chi se lo sarebbe aspettato dieci anni fa che un giovane ragazzo di periferia sarebbe diventato Justin Bieber e cioè una delle popstar più importanti di tutto il mondo? Fatto sta che lo stesso Justin Bieber sul suo profilo di Twitter ha voluto ricordare il decennale dell'apertura del suo canale di youtube Kidrauhl. Ora quel canale conta oltre tre milioni di iscritti, ma quando lo ha aperto la popstar canadese era praticamente uno sconosciuto. Nel tempo il ragazzo ha conquistato tutti, trovando l'accettazione da parte di un pubblico che si è fatto sempre più amico e che ora lo sostiene in qualsiasi cosa lui faccia o dica. Sui social network infatti il pubblico è impazzito per questo decennale lanciando l'hashtag #10yearsofkidrauhl facendolo diventare in poco tempo virale su Twitter. Proprio sul social network dell'uccellino celeste lo stesso Justin Bieber ha commentato: "Where it all began. Thanks", "Dove tutto è iniziato, grazie", clicca qui per il tweet e per il canale youtube di Justin Bieber.

JUSTIN BIEBER, NEWS: SELENA GOMEZ ORMAI L'HA DIMENTICATO? (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - L'amore tra Justin Bieber e Selena Gomez ha sconvolto milioni di teenager in giro per il mondo, facendo emozionare e appassionare davvero tantissime persone. Un continuo tira e molla che anche negli ultimi periodi ha fatto parlare di improvvisi riavvicinamenti, di un matrimonio progettato in grande segreto e poi di un improvviso e nuovo allontanamento. E' così che però negli ultimi giorni sembra proprio che Selena Gomez si sia dimenticata letteralmente di Justin Bieber. La ragazza infatti è coinvolta nella polemica con Bella Hadid per il bacio a The Weeknd che è finito su tutti i giornali. L'ex fidanzata l'ha attaccata e ha smesso di seguire Selena Gomez proprio per questo motivo. Intanto la popstar canadese non ha parlato minimamente di questa situazione, lasciando sorvolare quanto è accaduto anche perchè probabimente impegnato a pensare a ben altro. Staremo a vedere se ne parlerà poi Justin Bieber o meno.

