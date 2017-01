U2 A ROMA/ Nuovo caso Coldplay, biglietti spariti in pochi secondi, aggiunta una seconda data

Biglietti per il concerto degli U2 a Roma il 15 luglio spariti stamattina nel giro di pochissimi secondi, e subito in rivendita a prezzi maggiorati su siti alternativi e ebay. Scoppia, proprio come nel caso dei Coldplay a San Siro, la rabbia dei fan e della gente che voleva acquistare il biglietto. Curiosamente, organizzatore dell'evento è il promoter Live Nation, lo stesso per tutti e due i gruppi, già al centro di forti polemiche e accuse per la pratica del secondary ticketing, la rivendita a siti di bagarini dei biglietti. Per venire incontro ai fan comunque si è mossa la stessa band di Bono e soci, che ha aggiunto immediatamente una seconda data il giorno dopo 16 luglio sempre allo Stadio Olimpico. I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio su ticketone.it. Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio.

