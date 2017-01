BAUSTELLE/ "L'amore e la violenza": musica per una generazione che ha smarrito la direzione

Cambiare opinione è perfettamente lecito, soprattutto quando non si cerca di nasconderlo. Parlando del nuovo disco “L’amore e la violenza”, Francesco Bianconi ha detto che “quando penso a questo disco l’aggettivo che mi viene in mente con più frequenza è colorato. Sembra una scemenza, una frase fatta, ma se ci ragiono mi rendo conto che già l’associare una connotazione cromatica a una esperienza auditiva è un fatto per nulla banale. “Fantasma”, ad esempio, era un disco ricchissimo di strumenti, suoni e parole, eppure se lo ascolto non gli associo affatto il concetto di “ricchezza cromatica”. È un disco monocolore, e se proprio dovessi sceglierne uno, di colori, direi il grigio scuro”.

È una considerazione che mi ha fatto balzare sulla sedia perché ricordo bene che, all’epoca di “Fantasma”, intervistato su Rockit, obiettò con queste parole al giornalista che gli diceva che quello fosse un disco a tinta unita: “Non sono d'accordo, è il disco più colorato che i Baustelle abbiano mai fatto. Già solo il fatto che non sia compresso, che per me vuol dire rendere il suono monocolore. Un'orchestra sinfonica la si registra diversamente, c'è tutta una dinamica, c'è tutta una serie timbri non paragonabili a quelli di basso-chitarra-batteria. Se questo disco lo recensisse un giornalista che si occupa di classica ti direbbe che è coloratissimo.”

Da una parte è normale che sia così: un artista cambia la percezione dei propri lavori, man mano che passano gli anni. Dall’altra però, mi piace pensare che alla lunga anche il cantante e paroliere toscano si sia reso conto che quel suo sesto lavoro in studio non era uscito poi così bene come pensavano all’epoca.

Non mi era piaciuto granché, “Fantasma”, e lo avevo scritto senza mezzi termini, provocando la reazione piuttosto stizzita da parte della casa discografica, che forse si era dimenticata che le recensioni non devono per forza essere tutte positive...

I Baustelle, con l’Indie italiano hanno sempre avuto poco da spartire. Troppo raffinati, troppo preparati e troppo consapevoli, troppo profonda la loro scrittura, anche nei momenti più leggeri e dissacranti, per poter essere accomunati ad artisti che oggi nel loro piccolo sbancano le classifiche come “Thegiornalisti” “I Cani” o “Calcutta”.

Certo, hanno avuto anche loro il momento di gloria, prima con “La malavita” e poi con l’esplosione mediatica di “Charlie fa surf”, singolo che ha spopolato tra i giovani e ha dato ai suoi autori quella fama che ancora adesso si portano dietro e che li ha fatti diventare un nome imprescindibile del rock italiano.

Ma i ragazzini universitari col cocktail in mano che mi sono trovato di fianco mezzi ubriachi qualche anno fa, l’ultima volta che li ho visti dal vivo, non sono per nulla esaustivi del tipo di pubblico che la band di Bianconi sa muovere.

I Baustelle hanno sempre guardato lontano, hanno consumato e metabolizzato la grande eredità del cantautorato nostrano, si sono nutriti del nostro Neorealismo e hanno gradualmente spinto la loro musica verso confini più distanti e impegnativi.

Così, quando con “I mistici dell’occidente” prima e “Fantasma” poi hanno cercato di accostarsi a De André e di spingere più in profondità la loro narrativa, si sono guadagnati le lodi sperticate della critica ma non hanno propriamente accontentato chi comprava i loro dischi.