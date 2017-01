Emma Marrone / Foto: si riposa dopo l'Adesso Tour e viene "presa in giro" dai fan (oggi, 17 gennaio 2017)

EMMA MARRONE SI RIPOSA E VIENE PRESA IN GIRO DAI FAN (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è molto attiva sui social e spesso pubblica scatti della sua vita privata per mostrarli ai suoi fan: in una delle ultime foto messe su Instagram e Facebook però, Emma Marrone è stata bonariamente presa in giro dai suoi fan. Il motivo? La cantante salentina ha pubblicato un'immagine di lei sdraiata in maniera decisamente poco confortevole sulla spalliera del divano, e la scritta: "D come divano e domenica": la foto avrebbe dovuto trasmettere relax agli occhi di la guarda, ma ha ottenuto il contrario, tanto che in molti hanno iniziato a consigliare Emma Marrone di assumere un'altra posizione per godersi meglio la giornata. C'è chi addirittura scomoda i Griffin per descrivere Emma Marrone in quella foto: "Forse le è capitata la stessa cosa di quando Peter non si ricordava più come ci si siede", scrive un ragazzo a commento della foto della cantante salentina. Clicca qui per vedere la foto di Emma Marrone.

EMMA MARRONE, PERIODO DI PAUSA DOPO L'ADESSO TOUR (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro dopo il periodo stressante che ha vissuto dopo l'Adesso Tour. La cantante salentina ha girato l'Italia e l'Europa e adesso è stanca e ha decisamente bisogno di una pausa. Per questo ha deciso che non parteciperò a Sanremo 2017, ad Amici e a tutte quelle trasmissioni che richiedono la sua presenza in televisione. Giustamente, dopo il successo e tanta fatica, Emma Marrone vuole godersi i frutti del suo successo godendosi le amicizie e la famiglia e senza stressarsi ulteriormente. Visti anche i suoi problemi di salute passati, sicuramente è d'obbligo un po' di relax! Forse Emma userà questo periodo anche per pensare a un nuovo album da produrre per il prossimo anno, cosa che sicuramente renderebbe felici tutti i suoi fan più accaniti, che farebbero qualsiasi cosa per sentire un altro suo inedito. O chissà, magari come Fedez la vedremo in qualche ruolo in televisione!

