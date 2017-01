JUSTIN BIEBER / News, la storia con Selena Gomez non finirà mai (Oggi, 17 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA STORIA SENZA FINE CON SELENA GOMEZ – Nonostante il possibile tra Selena Gomez e Juan Luis Londono Arias, noto anche col nome di Maluma, sembra che la storia tra l’ex principessa della Disney e Justin Bieber sia destinata a durare per sempre. Le due popstar, dopo una bellissima storia d’amore finita ormai da tempo, continuano a far sognare i fans che non fanno altro che sperare in quello che, al momento, appare come un improbabile ritorno di fiamma. Secondo quanto sostengono i fans di Selena Gomez e Justin Bieber nel mondo, tuttavia, sembra che i due siano destinati a tornare insieme. Il loro è un amore vero e sincero che continua ancora oggi nonostante la rottura. I fans della coppia, infatti, sono convinti che i due si provochino vicendevolmente lasciandosi andare con altre persone. Tutti i flirt che i due vivono, dunque, sarebbero vani tentativi di provocare la gelosia altrui. Da anni, ormai si vocifera di un probabile ritorno di fiamma tra i due piccioncini, però, non arriva mai. Nonostante l’affetto che li unisce ancora, Selena e Justin, almeno per il momento, sono sicuri di non voler tornare indietro, convinti che tornare insieme possa nuocere ad entrambi. L’amore tra i due, dunque, tornerò quando entrambi saranno più maturi per reggere la pressione mediatica?

