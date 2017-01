ONE DIRECTION, NEWS: GIORNATE PIGRE PER LOUIS TOMLINSON, FOTO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Harry Styles si sono dati parecchio da fare nel corso dell’ultimo anno, da quando hanno deciso di mettere in pausa gli One Direction: i quattro cantanti della band si sono destreggiati tra nuove pubblicazioni da solita e anche impegni sul grande schermo del cinema, ma sembra che ora Louis Tomlinson si stia dedicando ad un po’ di riposo. Proprio di recente, l’artista degli One Direction ha pubblicato su Instagram una fotografia in cui lo si vede subito, rilassato, con un braccio un cagnolino che sembra quasi abbracciarlo. “Lazy days”, ha commentato Tomlinson affianco allo scatto, che significa appunto “Giornate pigre”. Tomlinson, di recente, ha dovuto affrontare un grave lutto: lo scorso dicembre la sua giovane mamma Johannah ha perso infatti la sua battaglia contro la leucemia. Louis ha anche già presentato al pubblico il suo primo lavoro da solista, “Just Hold On”, realizzato insieme a Steve Aoki. Clicca qui per vedere il post di Louis Tomlinson direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

