VIVATICKET O TICKETONE? VASCO ROSSI LASCIA LIVE NATION: MA C'È CHI CHIEDE UNA "SECONDA CHANCE"...(OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Dopo l'addio di Vasco Rossi a Live Nation a dover fare i conti con la decisione della rockstar di Zocca è soprattutto TicketOne, che vede porre fine ad un rapporto di molti anni a vantaggio di Vivaticket. A far propendere il Blasco per questa decisione è stato lo scandalo che ha coinvolto Live Nation che, come dimostrato da un servizio de Le Iene Show di alcuni mesi fa, avrebbe immesso un pacchetto di biglietti sul mercato secondario violando l'accordo di esclusiva con il sito di prevendita TicketOne. Ed è proprio "la prima società in Italia di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico per eventi di musica, spettacolo, sport e cultura", a scrivere una lettera a Vasco e a chiedergli il perché di questa decisione citando le frasi di alcuni dei suoi maggiori successi. TicketOne rivendica un rapporto lavoro di 15 anni, con oltre 150 date, in cui ha servito 3 milioni di fan, e sostiene che "c'è dice qua, c'è chi dice là", e lo fa parlando male di TicketOne per il gusto di "trarre vantaggi personali". TicketOne si sarebbe quanto meno aspettata una chiamata "per parlarci o verificare", soprattutto perché "non ha mai collaborato in alcun modo con il secondary market". Cosa pensa, dunque, TicketOne dopo il passaggio di Vasco Rossi a Vivaticket? La risposta è contenuta nelle ultime righe della lettera:"Va bene, va bene così. Noi ti facciamo comunque i nostri auguri più sinceri per il futuro, continueremo ad apprezzare te e ad amare la tua musica e sappiamo di poter un giorno servire ancora i tuoi fan ed il tuo gruppo di lavoro. Lo sappiamo dalle tue canzoni: tu ci insegni che tutti hanno diritto ad una seconda chance".

