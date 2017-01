Emma Marrone / Ha un caratteraccio? I retroscena dopo l'Adesso Tour (oggi, 18 gennaio 2017)

EMMA MARRONE HA UN CARATTERACCIO? GLI INDIZI (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Emma Marrone ha un carattere e una personalità molto forti: la cantante salentina ha rilasciato qualche tempo fa un'intervista a Movie Mag in cui ha raccontato qual è il suo rapporto con lo staff e il modo che ha di dirigere la sua crew. Emma Marrone ha detto che ama comandare e che spesso è un po' dispotica, cosa che ha indotto molti a pensare che questo possa essere sintomo di un caratteraccio. L'intervista, rilasciata dopo l'Adesso Tour, parlava anche di molto altro: dei talent show, di una sua eventuale carriera d'attrice, mostrando come Emma Marrone abbia una grossa considerazione delle sue capacità artistiche e non sia spaventata da nulla. Nonostante questo non è possibile dire di certo che abbia un caratteraccio dato che è palese che in realtà abbia solo una personalità molto forte - necessaria nel tipo di mondo di cui fa parte - che però nasconde un buon cuore che Emma Marrone mostra sempre verso i suoi fan.

EMMA MARRONE E IL PIACERE D'INCONTRARE I FAN (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Emma Marrone adora incontrare i suoi fan per strada, dopo un concerto, durante le iniziative di firma degli album: e non solo perché entra in contatto con loro, che sono la fonte primaria del suo successo, ma anche perché le permette di avere delle conferme su quanto sia amata da loro e sulla bella persone che è. "Adesso tour edition fotografa la persona che sono adesso, anche se non sono canzoni che parlano solo di me, non sono così egocentrica, nei miei dischi ci sono le storie di tante persone e di tanti autori - ha detto a Emma Marrone sempre a Movie Mag - Non riesco a capire come la gente realmente mi percepisca anche se ho dei sentori molto positivi perché, quando mi fermano per strada, sono emozionati e a volte la cosa mi fa strano perché io sono indecisa e insicura e non mi spiego quando gli altri dicono che prendono molta forza da me e riesco a catturarli e a portarli in dimensioni diverse e nuove con le mie canzoni".

