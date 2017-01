JAMIROQUAI IN CONCERTO IN ITALIA PER UN'UNICA DATA: INFO E BIGLIETTI IN PREVENDITA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Il ritorno dei Jamiroquai in Italia non poteva che essere segnato da un grande evento. La band inglese, una delle più amate in tutto il mondo, sarà infatti presente al Firenze Summer Festival che si terrà il prossimo 11 luglio 2017, presso la Visarno Arena. L'unico evento in cui i fan italiani potranno incontrare i Jamiroquai sarà scandito dal loro ultimo lavoro, preceduto dal teaser #Automaton Transmission 001 che il gruppo ha pubblicato ieri sui propri canali social. Clicca qui per vedere il post dei Jamiroquai. L'album dovrebbe uscire a marzo, dopo un anno di attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli ammiratori. Jay Kay ed il suo gruppo annunceranno prossimamente la data ufficiale in cui il disco verrà pubblicato e che ha riportato la band nelle sale di registrazione dopo sei anni dal loro ultimo progetto, Rock Dust Light Star. A partire dalle 12:00 di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, sarà posssibile acquistare i biglietti del concerto dei Jamiroqua in anteprima sul sito del club My Live Nation, grazie ad una finestra di 24 ore dedicata agli iscritti. Per aderire all'iniziativa, basterà registrarsi gratuitamente al portale My Live Nation, consultabile a questo indirizzo. A partire dalle 12:00 di domani la vendita dei biglietti verrà invece estesa a tutti i fan grazie a TicketOne, che renderà disponibile l'acquisto sia online tramite il proprio sito, disponibile a questo indirizzo, che via call center e nei punti vendita presenti in tutta Italia.

