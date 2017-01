JUSTIN BIEBER / News, la popstar non crede alla storia d'amore tra Selena Gomez e The Weeknd (oggi 18 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE NON CREDE ALLA STORIA D'AMORE TRA SELENA GOMEZ E THE WEEKND (OGGI 18 GENNAIO 2017) - La storia d'amore tra Selena Gomez e The Weeknd è ormai su tutti i giornali, ma l'ex della cantante texana, Justin Bieber non crede minimamente a questa nuova unione. La popstar ed il rapper sono stati avvistati qualche giorno fa all'uscita da un ristorante italiano, quindi la notizia sulla loro nuova storia d'amore ha fatto il giro del mondo. Bella Hadid, ex fidanzata di The Weeknd, non ha preso molto bene la notizia visto che i due si sono lasciati da poco tempo a causa dei continui impegni lavorativi di entrambi che non lasciava il tempo per stare insieme. A differenza di Bella Hadid, Justin Bieber non crede alla nuova storia d'amore di Selena Gomez, infatti interrogato dai media all'uscita di un locale a Los Angeles, ha così risposto: "No comment". Poche parole ma secondo quanto riportato da 'TMZ' alcune fonti vicine a Justin Bieber avrebbero dichiarato che il canadese pensa che la storia di Selena Gomez sia soltanto una montatura. Un fake, quindi, per tornare alla ribalta dopo il periodo di rehab della Gomez.

