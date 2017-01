ONE DIRECTION / News: Harry Styles troppo concentrato sulla musica, troverà l'amore? (oggi, 18 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: HARRY STYLES TROPPO PRESO DALLA MUSICA, TROVERÀ L'AMORE? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Gli One Direction hanno annunciato che per loro potrebbe arrivare ben presto il momento di tornare assieme sulle scene, ma per il momento i componenti della band continuano a portare avanti loro progetti da solisti, confrontando i risultati e la risposta del pubblico che da tempo li ama. Ma se ognuno di loro sembra aver conquistato un posto ben preciso nel mondo della musica, lo stesso non può dirsi per l'amore, che sembra aver contagiato soltanto una parte della band. Come tutti già sanno, Liam Payne aspetta un bambino da Cheryl Cole e la loro relazione, a poche settimane dalla nascita del loro primo figlio, sembra procedere a gonfie vele. Zayn Malik, invece, è impegnato con la bellissima Gigi Hadid, così come riporta in maniera puntuale The Inquisitr. Gli unici ancora single sarebbero quindi Niall Horan e Louis Tomlinson, al momento non impegnati in nessun rapporto stabile. Difficile, invece, capire quale sia la situazione sentimentale di Harry Styles, che di recente è stato avvistato in un ristorante con Kerndall Kenner in un'uscita a quattro con Cindy Crawford e suo marito. Ma non è certo se i due formino attualmente una coppia, secondo i bene informati, infatti, Styles è attualmente fedele alle sue numerosissime fan. Inoltre, sempre secondo fonti vicine alla coppia, il cantante sarebbe attualmente troppo occupato per avere una relazione fissa. Sarà vero?

