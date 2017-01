U2 A ROMA/ Secondary ticketing: la grande truffa del rock'n'roll?

Nonostante le denunce, gli esposti, le prese di posizione, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto.

Lunedì 16 gennaio alle ore 10 del mattino scatta la vendita sul sito Ticketone dei biglietti per il concerto degli U2 previsto a Roma il 15 luglio allo Stadio Olimpico. Decine di migliaia di biglietti venduti nel giro di pochissimi minuti, sol out annunciato ufficialmente alle 12 e 30. Ma dopo neanche mezz'ora dall'apertura delle vendite siti di bagarinaggio offrono già biglietti in vendita, ovviamente a prezzi stratosferici. Inutile la rabbia dei fan: Ticketone presenta i dati di vendita, tutto regolare, dicono, 600 biglietti sospettati di essere stati acquistati dai bagarini bloccati.

Torniamo indietro di alcuni giorni: venerdì gli iscritti al fan club ufficiale della band irlandese avevano avuto modo di comprare il biglietto con diritto di prelazione: la domanda che viene da farsi, se tutto è stato regolare, è se sono allora i fan a fare i bagarini.

L'episodio ricorda quanto successo per il concerto dei Coldplay (e non solo, ricordiamo quello di Springsteen lo scorso anno, ma generalmente per tutti i casi di concerti negli stadi o nelle arene) previsto questa estate allo stadio di San Siro, e anche quella volta, come con gli U2, l'organizzatore è l'agenzia americana LiveNation, finita sul banco degli accusati dopo che un inviato del programma Le Iene aveva dimostrato che la società (la sua affiliata italiana) vendeva quote di biglietti ai bagarini. La giustificazione? Riuscire a coprire i cachet "enormi" che chiedono soprattutto gli artisti stranieri. Vasco Rossi, da anni cliente di Live Nation, annuncia che cambia promoter. Non solo: il suo management rompe anche il contratto con Ticketone, passando a un'altra società di vendita biglietti, di fatto rompendoil monopolio esistente fino a oggi. Le domande al proposito sono tante e inquietano.

Veniamo all'oggi: annunciata la vendita dei biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Modena, il prossimo luglio. "Abbiamo trovato una soluzione in grado di garantire la massima trasparenza: a vantaggio del consumatore e dell’artista, il quale in fondo, è la parte che rischia di subire il maggior danno" dichiara Floriano Fini del Vasco Rossi Management. L'artista subirebbe il maggior danno? Forse non potranno più permettersi vino e champagne nei camerini?

C'è un solo attore che subisce danno ed è l'appassionato, costretto a corse antigene sul computer per riuscire a comprare un biglietto con meccanismi che nell'era tecnologica post moderna fanno ridere.

Ridicolo spiegare, come ha fatto Ticketoone, che il sovraccarico delle domande rende difficile l'acquisto. Forse dovrebbero chiedere agli hacker di Mosca da fare da consulenti tecnologici. Il fatto è che la vendita di tanti biglietti su un solo canale di distribuzione è automaticamente disastrosa. Quel sistema digitale che doveva porre fine alle code che duravano anche una notte fuori dei punti vendita a cui per anni la gente si è sottomessa, si è dimostrato peggiore. Ma nessuno avanza proposte di vendita alternative e reali, nell'interesse del consumatore.