EMMA MARRONE CRITICATA DURAMENTE PER UNA FRASE POCO FELICE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è una delle cantanti più amate del nostro periodo ma, nonostante tutto, anche lei riceve la sua buone dose di critiche. La cantante salentina ha pubblicato sui social network una foto all'apparenza spiritosa: di spalle, Emma Marrone è seduta vicino a una finestra e guarda il panorama. Accanto, la didascalia: "Io che aspetto una gioia affacciata alla finestra". La frase, scritta da Emma Marrone, è molto simpatica ma non è stata presa molto bene da alcune persone, che le hanno fatto notare come lei non sia una persona che si può lamentare, visto che conduce una vita agiata - a differenza di tante persone oggi nel mondo. " Ecco....una come te che si lamenta mi fa inorridire...Nel caso arrivasse la gioia, faccelo sapere!". Mentre altri sono più diplomatici: "Non lamentarti cara, goditela sempre ogni giorno, i sacrifici sono altri . Almeno tu che puoi, sempre grazie a te, grazie alla tua voce e ai tanti fans godi di tanti privilegi, poi lo dico io che conduco una vita semplicissima e a vederla con i miei occhi la vedo una fiaba". Clicca qui per vedere la foto di Emma Marrone.

EMMA MARRONE, LA CANTANTE STUFA DELLE CRITICHE SOCIAL? (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è una ragazza senza peli sulla lingua e generalmente non si fa problemi a bacchettare i fan quando ritiene che abbiano esagerato con le critiche. Già altre volte Emma Marrone aveva criticato chi stava sempre a parlare male di lei e più volte si è detta stufa delle persone che non si facevano gli affari propri. Anche questa volta criticherà quella che vede come un'intromissione nella sua vita privata? Emma Marrone comunque non dovrebbe curarsi più di tanto di queste critiche dato che è una delle artiste più amate e di successo che ci sono oggi in circolazione. Purtroppo ha deciso di non partecipare al festival di Sanremo 2017, altrimenti siamo sicuri che avrebbe fatto una splendida figura come al solito. Quest'anno farà il tifo per la sua amica Elodie Di Patrizi, che è riuscita a entrare in gara e che ha già una sua cerchia di fan che la ama e la stima. Un po' come Emma Marrone agli inizi della sua bellissima carriera.

