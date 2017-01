IL VOLO / Gianluca Ginoble salvo per miracolo: "Dovevo essere all'hotel Rigopiano". Il cantante sotto shock (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

IL VOLO, GIANLUCA GINOBLE SALVO PER MIRACOLO: "DOVEVO ESSERE ALL'HOTEL RIGOPIANO". IL CANTANTE SOTTO SHOCK (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Gianluca Ginoble salvo per miracolo: il cantante de Il Volo doveva essere all'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, in questi giorni. «Sono scampato per miracolo alla tragedia» ha rivelato Gianluca Ginoble, ancora sotto shock. La testimonianza del cantante de Il Volo, che abita a Roseto Degli Abruzzi, all'Ansa: martedì mattina l'architetto proprietario dell'hotel Rigopiano, attualmente scomparso, sarebbe dovuto andarlo a prendere per portarlo nella struttura, dove avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di relax. «Sono disperato per quello che è accaduto e per i morti, era un posto meraviglioso e Roberto il proprietario un mio caro amico» ha aggiunto Gianluca Ginoble. Sconvolto nell'apprendere la notizia della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano, l'artista è intervenuto anche a Pomeriggio 5 per commentare quanto accaduto: «Sono devastato, avevo sentito il proprietario Roberto solo due settimane fa. Sarei dovuto andare nell’Hotel questo martedì e mercoledì. Martedì non mi ha chiamato e mi ha mandato poi un messaggio per disdire. Nessuno si aspettava una neve così forte e anche questo terremoto». Gianluca Ginoble ha poi spiegato che c'è tantissima gente bloccata in Abruzzo, ma grata ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai volontari per il lavoro che stanno svolgendo. «Chiamarli eroi sarebbe riduttivo» ha spiegato il cantante de Il Volo durante il collegamento telefonico. «Purtroppo non ho avuto ancora nessuna notizia dal mio amico Roberto» ha scritto, invece, su Facebook (clicca qui per il post).

