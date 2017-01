JUSTIN BIEBER / News: è amore con Kourtney Kardashian? (Oggi, 19 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: E’ AMORE TRA LA POPSTAR CANADESE E KOURTNEY KARDASHIAN? – Mentre Selena Gomez continua a frequentare e The Weeknd, il nome di Justin Bieber torna ad essere accostato a quello di Kourtney Kardashian. La popstar canadese ha sempre avuto un debole per il clan Kardashian ma negli ultimi tempi sembra aver perso la testa per la bellissima Kourtney. Già nel 2015 si parlò di un flirt tra i due e più volte sono stati beccati insieme scatenando numerosi rumors. Justin Bieber e la sorella di Kim Kardashian, recentemente, sono stati pizzicati mentre lasciavano insieme un locale, il The Peppermint Club a West Hollywood. Nonostante siano usciti insieme, tuttavia, secondo quanto scrive il Daily Mail, tra il cantante canadese e la bella Kardashian non ci sarebbe nessuna storia d’amore. Kourtney, infatti, considererebbe Justin un semplice amico e sarebbe concentrata sulla sua relazione con l’attuale fidanzato, Scott Disick, nonostante le ultime indiscrezioni assicurino che tra i due ci sia una crisi in atto. Una fonte, vicina ad entrambi, inoltre, alla rivista People, ha svelato che Justin Bieber e Kourtney Kardashian non hanno passato la notte insieme. Il presunto flirt con una delle sorelle Kardashian, dunque, sarà un modo per scatenare la gelosia di Selena Gomez? Justin Bieber, infatti, appare abbastanza infastidito dalla relazione tra la sua ex fidanzata e The Weeknd e potrebbe aver messo su un piano perfetto, con la complicità dell’amica, per avere una reazione di Selena. Sarà davvero così?

