LOALWA BRAZ VIERA / E' morta la cantante della Lambada, video: trovata carbonizzata in auto (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

LOALWA BRAZ VIERA: E' MORTA LA CANTANTE DELLA LAMBADA, VIDEO. TROVATA CARBONIZZATA IN AUTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Loalwa Braz Viera, la cantante brasiliana famosa per la sua Lambada, è morta all'età di 63 anni: il corpo della cantante è stato trovato all'interno di un'auto annerita dalle fiamme. In piena notta era arrivata alla polizia una telefonata anonima per una casa che stava bruciando a Saquarema, nella regione del Rio Lagos, poi una seconda telefonata era giunta per segnalare l'incendio dell'utilitaria. Le notizie, quindi, al momento sono confuse e c'è solo la conferma del ritrovamento del cadavere di Loalwa Braz Viera. Non è ancora chiaro se il fuoco sia stato appiccato all'auto o alla casa, ma, stando alle prime informazioni raccolte dalla Polizia militare, sarebbero stati visti due uomini all'interno dell'abitazione dell'artista. Tutta la strada doveva viveva la cantante brasiliana è stata transennata, mentre il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale per le formalità di rito.

LOALWA BRAZ VIERA: E' MORTA LA CANTANTE DELLA LAMBADA, VIDEO. TROVATA CARBONIZZATA IN AUTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Loalwa Braz Viera, nata il 3 giugno 1953 a Rio de Janeiro, ha vissuto fino al 2001 tra Brasile, Svizzera e Francia. Figlia d'arte - il padre suonava in un'orchestra popolare e la madre era una pianista classica - è stata contagiata sin da piccola dalla musica. Nel 1985 si trasferì a Parigi dopo il successo dello spettacolo Brasil en Fête al Palais des Sports e viene selezionata come voce femminile per interpretare la Lamabda, quindi si unisce al gruppo Koama. Resta nella band fino al 1998, quando pubblica il suo ultimo album in Europa, ma Loalwa Braz Viera non ha mai spesso di cantare in portoghese. Il brano "Lambada", estratto dall'album Worldbeat, divenne un successo mondiale: fu il tormentone estivo del 1989 ed era accompagnato da una danza in coppia, chiamata con lo stesso nome. In Italia fu presentata con grande successo al Festivalbar 1989. Clicca qui per il video di Lambada con Loalwa Braz Viera e i Kaoma.

