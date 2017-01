ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: LA BUFALA SULLA SUA MORTE E LA "STRATEGIA" DELL'ASSENZA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Adriano Celentano è l'ultima delle vittime delle bufale che circolano in rete. Il 2016 è stato un anno infausto per l'industria musicale e quindi la notizia della possibile morte del cantante ha creato subito il panico tra i fan del "Molleggiato", ma il caso è subito rientrato quando è emerso che si trattava di una bufala, una notizia falsa creata ad arte per attirare traffico e generare profitti online. Adriano Celentano non è passato a miglior vita, anzi la speranza è che passino ancora molti anni prima del suo addio. Il cantante, dunque, non è il primo artista né sarà l'ultimo ad essere vittima delle bufale della rete: dopo la morte di George Michael, ad esempio, è stata annunciata la scomparsa di Britney Spears, ma in questo caso si trattava di uno scherzo ordito tramite un attacco hacker all'account Twitter della casa discografica dell'artista statunitense.Ancor più recentemente la regina Elisabetta II è stata protagonista di una bufala. L'auspicio scaramantico dei fan di Adriano Celentano è che questa notizia "allunghi" le vite del loro idolo.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: LA BUFALA SULLA SUA MORTE E LA "STRATEGIA" DELL'ASSENZA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Un album non può avere successo senza una buona strategia di lancio: lo sa bene Adriano Celentano che è una leggenda della musica italiana. L'artista si è dimostrato in grado di restare al passo con i tempi, ma come fa a restare sulla cresta dell'onda? La chiave per Celentano sta nel non ricercare i riflettori: la strategia dell'invisibilità o dell'assenza è riuscita benissimo, ad esempio, a Mina, con cui ha realizzato un disco. E, stando a quanto riportato da Wired, pare che i due non si siano nemmeno incontrati per cantare insieme. Per lanciare il loro disco è stato mandato in onda su RaiUno un mini show nel quale però non sono comparse le due star. Una situazione quasi surreale, ma una scelta che è stata premiata: il disco multiplatino "Le migliori" è ancora al primo posto nella classifica degli album più venduti dell'ultima settimana. Lo rivela la Federazione Industria Musicale Italiana.

