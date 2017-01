Calendario Concerti / Roberto Vecchioni, Giovanni Allevi, Renato Zero, Crazy Town e molti altri (dal 2 all’8 gennaio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 2 ALL’8 GENNAIO 2017: ROBERTO VECCHIONI, GIOVANNI ALLIEVI, RENATO ZERO - L'anno 2017 si aprirà con grandi soddisfazioni per tutti gli appassionati della musica italiana e non solo. Diversi concerti caratterizzeranno la settimana che andrà dal 2 all'8 gennaio 2017, con esibizioni da vivere tutte d'un fiato e serate in compagnia dei propri beniamini. La nostra breve rassegna si apre con uno dei massimi esponenti della musica d'autore italiana. Stiamo parlando di Roberto Vecchioni, cantautore e paroliere milanese che sarà pronto a salire sul palcoscenico per la prosecuzione del suo La vita che si ama Tour. Per ascoltare i suoi più grandi successi, bisognerà recarsi mercoledì 4 gennaio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Vecchioni è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo libro, intitolato proprio La vita che si ama - Storie di felicità. A 73 anni, l'artista ha ancora tanta voglia di stupire.

Ma sarà anche la settimana di uno dei più grandi talenti della musica italiana degli ultimi anni. Si tratta del pianista e direttore d'orchestra Giovanni Allevi, capace di emozionare il pubblico grazie ai suoi pezzi di elevata qualità stilistica. Si partirà giovedì 5 gennaio all'OBI Hall di Firenze, col musicista che replicherà venerdì 6 al Teatro Colosseo di Torino e domenica 8 all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia di Roma. Il suo ultimo lavoro discografico è Love e risale al 2015. Tutta da seguire anche la due giorni che avrà come protagonista Renato Zero. Venerdì 6 e sabato 7 gennaio, il cantautore istrionico sarà di scena al Mediolanum Forum Assago di Milano, proseguendo il suo fortunatissimo Alt In Tour capace di mietere successi nei palasport di tutta Italia. Dopo oltre mezzo secolo di carriera pluridecorata, l'artista ha inciso nel 2016 il disco Alt e non ha alcuna intenzione di fermare la propria produzione, anche grazie ad uno zoccolo duro formato da fan affezionati.

Diverso sarà invece il discorso riguardante il Rock Planet di Cervia (Ravenna), che sabato 7 gennaio ospiterà la band statunitense dei Crazy Town. Questo gruppo ha ricevuto l'appellativo di One Hit Band (band da un singolo) perché è diventata famosa grazie al pezzo Butterfly, che ha ricevuto un successo nettamente superiore rispetto a tutti gli altri. Una data tanto attesa per un tour italiano interessante. Nello stesso giorno, ossia il 7 gennaio, il Vox Club di Nonantola (Modena) sarà la sede del concerto di Nek. Il cantautore di Sassuolo metterà in scena l'anticipazione del suo Unici in Tour, che catalizzerà l'attenzione del pubblico durante la prossima primavera. L'ultimo album Unici ha ottenuto ottimi riscontri di vendite, così come i due singoli estratti Uno di questi giorni e la title-track sono molto piaciuti ai fan del cantante. Infine, un rapper italiano diventato molto noto negli ultimi anni canterà al Mamamia di Senigallia (Ancona). Si tratta di Salmo, di origini sarde e pronto a salire sul palco marchigiano sabato 7 gennaio 2017. Reduce dal successo del suo ultimo disco Hellvisback, in grado di porsi in vetta alle classifiche nazionali di vendite, Maurizio Pisciottu (questo il suo nome di battesimo) porterà avanti il suo nuovo tour di promozione dell'album.

