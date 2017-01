JUSTIN BIEBER / La popstar canadese ''snobba'' Sarah Jessica Parker, è polemica! (oggi, 2 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, LA POPSTAR CANADESE ''SNOBBA'' SARAH JESSICA PARKER, E' POLEMICA! (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Justin Bieber si è reso protagonista della prima polemica del suo 2017 e che ha visto protagonista anche la nota attrice Sarah Jessica Parker nota al pubblico di tutto il mondo soprattutto per l'interpretazione del ruolo di Carrie Bradshaw nella serie e poi nei film di Sex and the City. In una recente performance come riportato da Gossipcop.com pare infatti che la popstar canadese abbia evitato l'attrice americana durante il Jingle Ball 2016, suscitando tanto clamore sul web anche tra i fan del cantante. La donna infatti voleva far conoscere ai suoi figli il ragazzo che però non si sarebbe interessato alla situazione lasciandola senza parole. C'è stato poi anche un problema tra GossipCop stesso e Enquirer per la pubblicazione di alcuni articoli imprecisi da parte del tabloid che aveva citato proprio l'autorevole fonte. Rimane comunque la figuraccia del ragazzo di fronte a un'attrice famosa anche se nessuna delle due parti si sarebbe espressa in maniera ufficiale dopo l'accaduto.

JUSTIN BIEBER, SHOW A MIAMI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Justin Bieber è stato tra i protagonisti assoluti di una festa di Capodanno a Miami dove si è esibito dimostrando ancora grande carica e voglia di fare il cantante. Il concerto è avvenuto a bordo della piscina del Fontainebleau di Miami Beach dove l'artista ha governato il palcoscenico durante un evneto chiamato Skrillex. Ha cantato alcune delle sue canzoni più famose da ''Let me love you'' a ''Sorry'' passando per ''Cold water'', ''Society'', ''Boyfriend'' e diverse altre ancora. Era un party privato che ha permesso a diverse persone anche non note di entrare in contatto diretto proprio con Justin Bieber per la cifra comunque importante di circa trecentocinquanta dollari. Per loro però è stata una bella emozione cantare insieme a Justin Bieber e soprattutto vedere scandire il conto alla rovescia che ha portato al 2017 insieme a lui. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come il ragazzo a volte criticato di essere poco propenso ad incontrare i fan invece si è messo veramente in gioco. Clicca qui per il video dell'evento.

