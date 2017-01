One Direction / Un anno nuovo pieno di emozioni: l'augurio di Harry Styles e Louis Tomlinson (oggi, 2 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, HARRY STYLES SEMPLICE MA DECISIO NEGLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Il 2017 è iniziato da solo due giorni e già ci sono le consuete voci che vedono protagonisti i ragazzi che componevano il gruppo degli One Direction. Ancora non sono noti i loro progetti per il futuro, ma è chiaro che sentiremo parlare molto di tutti e quattro i ragazzi che in questi anno hanno fatto innamorare molti ragazzi. Tra questi c'è Harry Styles che sul suo profilo di Twitter ha voluto fare gli auguri in maniera molto lineare e semplice, ma efficace, ai suoi follower. Scrive: "It's 2017. Be Nice, Be Good", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Un messaggio che nella sua semplicità ci regala l'emozione di dover sempre ripartire dalle basi. Chissà che questo non sia un indizio per il ritorno di Harry Styles e degli altri ragazzi alle basi delle loro decisioni e quindi magari di una sognata dai più reunion.

ONE DIRECTION, LOUIS TOMLINSON SALUTA L'ANNO NUOVO AL CALDUCCIO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Louis Tomlinson ha voluto condividere un selfie con i suoi fan e quelli degli One Direction nel calduccio del suo giubotto e di un cappuccio che lo protegge dall'aria gelida di questi giorni. Sono stati giorni di influenza per il giovane ragazzo che ora ci tiene a sottolineare ai suoi follower di sentirsi meglio. A commento infatti scrive: "I've felt better! Hello 2017!!", "Mi sento meglio! Benvenuto 2017!", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Come al solito i fan degli One Direction mostrano grande affetto e passione nei confronti dei protagonisti di questa band. E' così che il post di Tomlinson viene assediato dai Mi Piace, raggiungendone quasi un milione e trecentomila nel giro di poche ore. Questo ci fa capire come la voglia di rivedere la band ancora insieme non sia di certo finita con il 2016. Vedremo se il nuovo anno ci darà nuove sorprese oppure se continueremo ad aspettare ancora un po' per una reunion da molti sperata.

© Riproduzione Riservata.