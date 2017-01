DROPKICK MURPHYS/ “11 Short Stories of Pain And Glory”: vecchio cuore irlandese

L’ultima volta che ho visto dal vivo i Dropkick Murphys, qualche anno fa, mi aveva colpito il fatto che avessero dedicato il brano “Your Spirit’s Alive” ad un ragazzo italiano da poco scomparso. Ho poi saputo che prima del concerto si erano fermati a parlare con alcuni giovani fan, i quali avevano raccontato alla band di questo loro amico, grande amante del gruppo, e morto qualche tempo prima in un incidente. Da qui, colpiti probabilmente da questo dialogo, hanno deciso di ricordarlo durante il concerto.

Può sembrare un episodio da poco ma getta luce sull’attitudine di una band che si è sempre comportata più da famiglia, piuttosto che da gruppo rock, e che ha sempre avuto l’incontro con la gente e l’attenzione ai bisogni dell’altro come punto fermo all’interno del proprio cammino artistico.

“11 Short Stories of Pain And Glory”, il loro ultimo disco in studio, il nono della loro carriera, è nato proprio a partire da esperienze di questo tipo: nel 2009 Ken Casey e soci hanno contribuito a fondare il “Claddagh Fund”, un’organizzazione che si occupa dell’aiuto ai tossicodipendenti e ai veterani di guerra. Nella città di Boston, dove vive e opera da sempre, il gruppo è una presenza silenziosa e costante, con questo tipo di attività, e adesso ha deciso di raccogliere alcune di queste esperienze e di inserirle nei brani del nuovo disco.

Un disco che nasce sempre sulla strada, quindi, che parla sempre di battaglie, di sangue, sudore e onore, ma che questa volta ha un altro senso, un’altra sfumatura, è un tributo a tutti coloro che cercano ogni giorno di riscattare le proprie sofferenze e di costruirsi una vita degna di essere vissuta.

C'è un altro punto di novità in questo lavoro, perché dopo tanti anni, il gruppo è andato a registrare fuori della propria città natale: il cantante e bassista Ken Casey ha spiegato questa decisione dicendo che ormai, con mogli e figli al seguito, lavorare a Boston in maniera continua avrebbe costituito una distrazione eccessiva. Così sono andati ad El Paso, in Texas, dove hanno goduto per qualche settimana di un’atmosfera più consona ad uno studio di registrazione.

“11 Short Stories of Pain and Glory”, per il resto, è un disco dei Dropkick Murphys, nulla di più. Da qualche anno il gruppo si è progressivamente discostato dal Punk Hardcore delle origini e ha infarcito il proprio sound di chitarre acustiche, fiddle, bagpipe e altri strumenti di questo tipo, andando a guardare molto di più dalle parti dei Pogues e rendendo molto più esplicite le proprie radici irlandesi.

Tutto molto bello, in effetti, ma se “Going out in Style” risultava fresco ed ispirato, il successivo “Signed and Sealed in Blood” aveva accusato qualche segno di stanchezza e aveva mostrato come questa formula rischiasse di divenire un po' ripetitiva.

Questo nuovo capitolo non fa eccezione: personalmente lo trovo un po' più dinamico del precedente ma dal punto di vista stilistico siamo sempre qua.