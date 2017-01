Fedez / L’ album "Comunisti con il Rolex" con J-Ax e la prima tappa del nuovo tour, il rapper parla dei suoi progetti (oggi, 21 gennaio 2017)

FEDEZ, L’ALBUM "COMUNISTI CON IL ROLEX" CON J-AX E LA PRIMA TAPPA DEL NUOVO TOUR, IL RAPPER PARLA DEISUOI PROGETTI (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - È uscito ieri il nuovo album di Fedez firmato a quattro mani con il rapper J-Ax, con il quale il sodalizio artistico continua a riscuotere un enorme successo. L’album, dal titolo “comunisti col Rolex” è stato anticipato dal successo dei singoli “vorrei ma non posto” e “Assenzio” e racconta, attraverso la musica, la visione del mondo dei due rapper alle prese con temi di attualità e politica, alla luce del lungo percorso che li ha portati a ottenere il successo che oggi tutti conoscono: “È stata un'impresa rischiosa che però ci ha dato tanto e con questo disco e le sue canzoni abbiamo voluto dire che in questo paese ci si può ancora arricchire onestamente, e non c'è niente di male” ha detto Fedez parlando dell’album, così come riporta l’agenzia Ansa. Il nuovo tour, già attesissimo dal pubblico dei due rapper, prenderà il via giorno 11 marzo dal PalaAlpitour di Torino, città in cui è prevista la prima tappa, e fino a oggi, così come lo stesso Fedez ha rivelato, sono stati venduti oltre 107 mila biglietti. Un grande successo quello di Fedez e J-Aj che nelle ultime ore hanno annunciato, così come riporta La Stampa, anche i progetti futuri, a partire proprio dalla tournée che li vedrà protagonisti: “Canteremo pezzi delle discografie personali ma proveremo anche a scambiarci le canzoni. La band che ci accompagnerà sarà all'altezza e alle tastiere c’è Paolino Jannacci. In estate non ci fermeremo e stiamo pensando a qualche festival”.

