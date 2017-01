MOZART/ Un "Così" che non piace a tutti al Teatro dell'Opera di Roma

A Roma Così fan tutte, o La scola degli amanti di Mozart mancava da diversi anni: dal 2007 quando è stato presentato nella sala ‘minore’ del Teatro dell’Opera e dal 1995 quando si è visto nella sala ‘maggiore’ attualizzato alla fine del secolo scorso con i personaggi in abiti di Giorgo Armani.

Il’ ’dramma giucoso’ in due atti, su libretto di Lorenzo Da Ponte, è stata concepita per il piccolo Burgtheater di Vienna, prevede brevi interventi di un coro di pochi artisti e una fortissima teatralità ben messa in risalto dalle regie di Patrice Chéreau a Aux-en-Provence (portata in tutta Europa e negli Usa) e di Alvis Hermanis alla Komische Oper di Berlino.

Nella vicenda, fatta di simmetrie e di scambi, si confrontano fermezza morale e libertà individuale. In scena, sei personaggi (due coppie di innamorati, un filosofo amico dei quattro e una servetta) ai quali la musica di Mozart infonde specifiche caratteristiche psicologiche delineandone i caratteri, i sentimenti, le idee e scandagliandone l’anima per coglierne ogni minima vibrazione, mantenendo sempre un grande equilibrio tra sensualità, cinismo e amaro “morality play” (commedia con un chiaro intento morale).

“Così” è il lavoro più difficile da eseguite tra quelli ideati dal duo Da Ponte-Mozart, probabilmente, con “La clemenza di Tito”, l’opera più ardua a mettere in scena di tutto il repertorio mozartiano. Per questa ragione non perché considerata “indecente” sino quasi all’inizio della seconda guerra mondiale, le sue esecuzioni sono state abbastanza rare sino all’esplosione in questi ultimi anni motivata in gran misura dal fatto che richiede unicamente sei cantanti, due brevi interventi del coro, un piccolo organico orchestrale; inoltre si presta ad allestimenti scenici sia leziosi (quasi goldoniani) sia attualizzati anche in modo abbastanza esplicito (l’intreccio riguarda letti, lenzuola e tradimenti). E’ diventata comunque molto nota e si è vista ed ascoltata in allestimenti in tutte le salse-

E’ un’opera lunga, oltre tre ore di musica, con l’intervallo tra le due parti si sfiorano le quattro. Il pubblico del Teatro dell’Opera romano è di norma tranquillo: al calar del sipario, applausi (più o meno convinti) e poi si fugge per prendere l’ultima corsa della metro, specialmente in una serata gelida come quella del 18 gennaio. Invece alla prima (il 18 gennaio) è successo l’imprevedibile: dopo ovazioni quasi alla direttrice d’orchestra (Speranza Scappucci) ai sei interpreti (Francesca Dotto, Chiara Amarù, Monica Bacelli, Juan Francisco Gatell, Vito Priante , Pietro Spagnoli), all’orchestra ed al coro (il quale, diretto da Roberto Gabbiani, ha cantato in buca) all’apparizione del pluridecorato regista Graham Vick e dei suoi collaboratori è scoppiato il putiferio fischi e proteste a più non posso.