Calendario Concerti / Skunk Anansie, Renato Zero, Marracash e molti altri (dal 23 al 29 gennaio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 23 AL 29 GENNAIO 2017: SKUNK ANANSIE, RENATO ZERO, MARRACASH - La settimana musicale che andrà da lunedì 23 a domenica 29 Gennaio si caratterizza per la presenza di concerti di grande interesse che, senza dubbio alcuno, incontreranno il gusto di buona parte del pubblico italiano. Innanzitutto bisogna segnalare il grande ritorno in Italia degli Skunk Anansie: la storica rock-band inglese, come di consueto capitanata dalla virtuosa Skin, sabato 28 Gennaio infiammerà gli spalti del Mediolanum Forum di Assago. Sulla scena sin dai primi anni Novanta, la formazione londinese è tornata a far parlare di sé dopo una breve pausa di riflessione, imponendosi con prepotenza sulla scena musicale contemporanea con la stessa grinta di sempre. Sicuramente molto attesi dai loro fan anche i Sabaton, gruppo heavy metal svedese che suonerà al Live Club di Trezzo sull'Adda mercoledì 25 Gennaio. Anche se dal 2013 non sfornano un nuovo album, Joakim Brodén e i suoi compagni non lesinano la loro presenza nei migliori club europei. Anche gli appassionati di pop punk non possono davvero lamentarsi: domenica 29 Gennaio il Mediolanum Forum di Assago sarà il teatro del concerto dei Sum 41, storica formazione canadese che nel 2016 ha pubblicato la sua ultima fatica in studio "13 Voices".

Venendo a parlare di musica italiana, il grande protagonista della settimana è sicuramente il romano Renato Zero, indimenticabile interprete di "Il Triangolo" e "I migliori anni della nostra vita". Se le sue canzoni per quest'anno non sono state accettate al prossimo Festival di Sanremo, i suoi numerosi seguaci potranno ascoltare tanto i suoi storici cavalli di battaglia quanto i nuovi brani del suo ultimo disco "Alt". Il 23, il 24 e il 26 Gennaio sarà al Palaflorio di Bari, mentre il 28 e il 29 presenzierà al Pal'Art Hotel di Acireale (in provincia di Catania). Anche la musica cantautorale italiana più alta non mancherà di affascinare: Roberto Vecchioni, una delle voci più amate degli ultimi anni, porta il suo "La vita che si ama tour" al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia martedì 24 Gennaio. Un grande ritorno per i Marlene Kunz, storica band indie piemontese degli anni Novanta, capitanata da Cristiano Godano: il 26 Gennaio porteranno all'Hiroshima Mon Amour di Torino il loro "Onorate Il Vile tour".

Niccolò Fabi, archiviata la sua esperienza con Max Gazzè e Daniele Silvestri, torna in concerto al Teatro Regio di Parma col suo album "Una somma di piccole cose", vincitore della Targa Tenco per la categoria "Album dell'anno". Nello stesso giorno al Teatro Sociale di Mantova il raffinato Fabio Concato delizierà il suo pubblico con i brani di "Non smetto di ascoltarti", la sua ultima fatica discografica. Ancora un grande gruppo italiano al Teatro Socjale di Ravenna: venerdì 27 Gennaio i Pertutbazione faranno ballare il loro pubblico grazie alle tracce del loro ultimo disco "Le storie che ci raccontiamo". Gli appassionati di rap non resteranno certo a bocca asciutta: Marracash, uno dei più brillanti pupilli di Fedez, sta girando tutt'Italia col suo tour legato all'album "Santeria", realizzato in collaborazione con il collega Gué Pequeno. Il 24 Gennaio suonerà al Live Club di Trezzo sull'Adda, il 27 al Gran Teatro Geox di Padova, mentre il 28 al Teatro della Concordia di Venaria Reale.

