Ed Sheeran / Castle On The Hill, il video disponibile da oggi, 23 gennaio 2017

ED SHEERAN, CASTLE ON THE HILL, VIDEO: OGGI, 23 GENNAIO, IL GRANDE APPUNTAMENTO CON I FAN - Grande annuncio e grande attesa per i fan di Ed Sheeran. Dopo il rilascio dei primi singoli del suo nuovo album già nelle scorse settimane, la star proprio ieri ha annunciato su Instagram il rilascio del video ufficiale di Castle On The Hill. I record dei giorni scorsi non sono bastati all'artista che adesso si prepara a scalare anche le classifiche dei video più visti e cliccati proprio a partire da oggi e a partire da Castle on The Hill, canzone in cui Ed parla della sua infanzia. Proprio grazie al suo profilo Instagram, i fan hanno potuto vedere l'artista al cospetto del suo alter ego in versione ragazzo. Sarà proprio un giovane attore a prestare il volto a Sheeran nel video proprio per raccontare al meglio la sua infanzia e la sua gioventù così come ha fatto nel brano. Lo stesso Ed, pubblicando la foto con il suo alter ego, ha fatto qualche battuta sul padre e sulla loro somiglianza, scrivendo: "Mi sa che mio padre si è divertito molto dopo la mia nascista visto che siamo molto simili” .

ED SHEERAN, CASTLE ON THE HILL APRE LA STRADA AL NUOVO ALBUM - Mentre i fan sono in attesa del rilascio del video di Castle on the Hill, c'è già chi pensa al futuro e all'uscita dell'album "Divide" che sarà rilasciato il prossimo 3 marzo. L’album, contenente 12 tracce, è stato anticipato lo scorso 7 gennaio proprio dalla ballata Castle on the hill e Shape of you in cima alle classifiche di mezzo mondo. Come se questo non bastasse, sembra che i fan avranno modo di vedere o rivedere Ed Sheeran dal vivo. La stessa star ha confermato che ripartirà in tour in giro per l’Europa subito dopo l’uscita dell’album e quindi già entro la primavera potremo essere pronti ad ascoltarlo dal vivo. Riusciremo ad aspettare tanto? Sicuramente sì visto che potremo ingannare l'attesa con questo video.

