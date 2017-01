JEFFERSON AIRPLANE/ 1. I grandi dischi di 50 anni fa: "Surrealistic Pillow", l'estate dell'amore

Cinquant'anni fa la città più Rock and Roll degli Stati Uniti era San Francisco. Nel 1967 la città californiana era diventata il riferimento di un nuovo movimento di rivoluzione culturale, sociale e musicale tanto da diventare meta di pellegrinaggio da ogni dove.

Qualora a casa ci si annoiasse, San Francisco era il posto giusto dove andare a fare un giro per liberare il corpo e la mente e per ascoltare buona musica. In quel periodo la band che più di tutti comandava la scena musicale era i Jefferson Airplane: i più visionari, i più liberi e i più cool del periodo. Almeno questo è quanto è stato tramandato sino ai giorni nostri. Cosa avvenne effettivamente in quegli anni nessuno lo ricorda con esattezza: "If you can remember the sixties, you weren't there", è quanto amano dire coloro che "c'erano".

Considerato che proprio in questi giorni ricorre il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione di "Surrealistic Pillow", l’album più innovativo e rivoluzionario degli Airplane e della Bay Area, vale la pena di fare un po’ di chiarezza cercando di farci largo tra i fumi e le allucinazioni di quei giorni.

I Jefferson Airplane, senza l'articolo determinativo "The", erano un gruppo di grandi musicisti di spiccata personalità che ha saputo utilizzare l'Airplane come strumento di divertimento, di creatività e di trasgressione. Con l’innesto di Spencer Dryden, batterista di estrazione jazz e dell' "Acid Queen" Grace Slick, a metà ottobre del 1966 si completa quella che è considerata la formazione classica dei Jefferson Airplane che si compone anche del bassista Jack Cassidy, Marty Balin, il più pop di tutti, Paul Kantner l'unico nativo di San Francisco e Jorma Kaukonen l’anima blues del gruppo. La RCA Records, che prima di allora non aveva mai avuto una vera e propria Rock'n'roll band, vede del potenziale negli Airplane e decide di metterli sotto contratto e di firmare un accordo dorato per gli standard dell’epoca.

Surrealistic Pillow è il secondo album degli Airplane uscito a distanza di pochi mesi da Take off ed è il disco che ha definito il "San Francisco Sound" e che lo ha fatto conoscere all'intera America e lo ha esportato oltre Oceano.

Pare sia stato Jerry Garcia dei Grateful Dead a suggerire il titolo dell'album: "Suonava surreale come un cuscino". Lo stesso Garcia ha anche partecipato alla registrazione del disco e nelle note di copertina il suo contributo è stato riconosciuto come: "Musical and Spiritual Adviser", una sorta di Guru della Band.

Rispetto al passato Surrealistic Pillow segna un punto di svolta in quanto la novità è che per la prima volta il suono ha saputo combinare la psichedelia con il folk rock di quegli anni. In realtà inizialmente l'uscita dell'album è avvenuta un po' in sordina. La scelta di My Best Friend come primo singolo e di How do You feel come B side non è stata delle più felici e non ha contribuito al successo immediato. Quei due brani non segnavano alcuno stacco con il passato e non rappresentavano affatto una sintesi dell'Acid Rock che avrebbe fatto successivamente entusiasmare i fan della band.