Emma Marrone/ News: un "periodo nero", che sta succedendo? (ultime notizie oggi, 24 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: PER LA CANTANTE PERIODO SOCIAL POCO FAVOREVOLE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) – Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste musicali del 2016 non solo grazie ad un album come Adesso, pieno di brani di grandi qualità ma anche grazie alla capacità di riuscire a conquistare un’ampia fetta di utenti sui social network con post sempre molto azzeccati e capaci di ottenere grande visibilità e supporto. Un trend che purtroppo si è bloccato allorché lo scorso 18 gennaio alle ore 14,59 ha pubblicato sia sulla propria pagina Facebook che sull’account Instagram una foto che la ritrae in bagno, seduta e rivolta verso la finestra con tanto di frase ad effetto “Io che aspetto una gioia affacciata alla finestra”. Un frase con la quale la cantante ha probabilmente voluto evidenziare un periodo poco felice ma che tuttavia è stato oggetto di attacchi da parte di tantissimi utenti la cui suscettibilità è stata urtata facendo presente come dovrebbe considerarsi una persona fortunata per tutto quello che ha avuto sino ad ora dalla vita. Non si tratta della prima volta che un personaggio famoso viene messo al centro di una polemica similare. Infatti è capitato a Gianni Morandi che però, a differenza della Marrone non ha reagito con un assordante silenzio sui social, bensì provvide ad aggiustare la mira pubblicando un post di replica con tanto di chiarimento sull’accaduto. Non resta che aspettare e vedere se la Marrone farà finta di nulla oppure ritornerà sull’argomento.

