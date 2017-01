Fedez / Video: insultato dalla folla, J-Ax lo difende. Rischio di rissa tra i rapper (oggi, 24 gennaio 2017)

FEDEZ, VIDEO: INSULTATO DALLA FOLLA, J-AX LO DIFENDE (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Fedez ha molti ammiratori, ma ci sono anche tante persone che non lo amano particolarmente per il suo modo di fare musica e cercano di insultarlo in tutti i modi. E questo è quanto successo recentemente quando Fedez, che si trovava in compagnia di J-Ax, è stato atteso da decine di fan alla macchina che lo stava aspettando fuori da un edificio. Oltre ai fan però, c'erano anche un gruppo di persone che ha iniziato a urlare "Pinocchio" verso Fedez, cosa che ha scatenato l'immediata reazione di J-Ax. Dopo aver salutato i fan, l'ex Articolo 31 si è scagliato contro il gruppo di haters, rivolgendogli parole di sfida: fortunatamente la presenza della sicurezza, e soprattutto l'invito alla calma di Fedez, hanno evitato che la situazione si surriscaldasse ulteriormente e finisse in rissa. Il tutto è stato filmato da una fan di Fedez e messo su YouTube, in un video che potete vedere cliccando qui.

FEDEZ E J-AX, COMUNISTI COL ROLEX UN SUCCESSO STREPITOSO (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Fedez ha iniziato una collaborazione con J-Ax che è sfociata nel punto più alto con la realizzazione di Comunisti col Rolex, un album che ha già ottenuto ben sei dischi di platino e che è in cima a tutte le classifiche. Fedez e J-Ax stanno in questi giorni attendendo a molti eventi in giro per l'Italia dove sono attesi da centinaia di fan ansiosi di potersi scattare una foto con loro o farsi autografare la preziosa copia del loro nuovo album. Nonostante tutto sono molte le polemiche che impazzano sui due cantanti, tra chi li accusa di essere dei venduti e chi invece dice che sono degli arricchiti che parlano di temi sociali: in una recente intervista Fedez e J-Ax hanno chiarito che non è giusto che loro che hanno guadagnato dei soldi in maniera chiara e pulita facendo musica debbano stare zitti ed essere esclusi dal dibattito politico. Comunisti col Rolex è un album che secondo loro vuole far cadere queste contraddizioni, e per adesso al pubblico sta piacendo molto.

© Riproduzione Riservata.