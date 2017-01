JUSTIN BIEBER / News: il cantante geloso di Selena Gomez? La frase che cancella i dubbi (Oggi, 24 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE GELOSO DI SELENA GOMEZ? – Continuano i rumors sulla vita privata di Justin Bieber e Selena Gomez. Nonostante le ultime indiscrezioni diano l’ex stellina della Disney in coppia con The Weeknd, Justin Bieber avrebbe intrecciato una relazione con Kourtney Kardashian. Tuttavia, nonostante i due siano ormai lontani l’uno dall’altra da tempo, c’è chi continua ad essere sicuro che Justin e Selena siano ancora innamorati l’uno dell’altra. Ai fans, infatti, non è passata inosservata una frase pronunciata dalla popstar canadese nei confronti della nuova fiamma del suo ex fidanzato. “Non ascolto la roba di The Weeknd. Quella m***a è solo rumore ridicolo!”, avrebbe detto Justin come riporta Tmz. Secondo quanto sostengono i media americani, Justin Bieber sarebbe convinto che la storia tra Selena Gomez e The Weeknd sarebbe solo una montatura con il fine di farlo conoscere in tutto il mondo. C’è, tuttavia, chi è convinto che le frasi pronunciate dalla popstar canadese siano una prova della sua gelosia nei confronti dell’ex fidanzata. Sarà davvero così? In attesa di saperlo, da parte sua, Justin Bieber, nonostante i rumors che lo vorrebbero vicino alla Kardashian, ha già fatto sapere di esser ancora single.

