LIGABUE IN DIRETTA VIDEO / Made in Italy - Palasport 2017, il rocker di Reggiolo svela i segreti della tournée a 105 (oggi, 24 gennaio)

LIGABUE, MADE IN ITALY - PALASPORT 2017: IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU 105.NET (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Luciano Ligabue è pronto per una nuova avventura, parte infatti all'inizio di febbraio il Made in Italy - Palasport 2017 con il rocker di Reggiolo che svelerà alcuni dei suoi segreti da Max Brigante a 105. Sicuramente ci sarà molto da raccontare della carriera splendida di un cantautore che ha dimostrato più volte di essere tra gli artisti più innovatori e amati degli ultimi venti anni. Questa mattina intanto Ligabue era presente a Radio Deejay con Nicola Savino e Linus e si è dilungato parecchio anche sulle emozioni vissute per un'altra delle sue grandi passioni e cioè il calcio. Ha infatti raccontato come è nato e si è sviluppato il suo amore per l'Inter che ha espresso anche in alcune canzoni come ''Una vita da mediano''. Staremo a vedere cosa racconterà a 105 con anticipazioni che ci parlano di alcune sorprese davvero imperdibili sulla sua prossima tournée che sicuramente vede i suoi fan non stare nella pelle per l'inizio di una nuova splendida avventura.

LIGABUE, MADE IN ITALY - PALASPORT 2017: IL ROCKER DI REGGIOLO SVELA I SEGRETI DELLA TOURNÉE A 105. LE DATE DEI CONCERTI (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Oggi, 24 gennaio 2017, Luciano Ligabue ha deciso di essere ospite a 105 per raccontare alcuni retrosceno relativi all'imminente tour Made in Italy - Palasport 2017. La tournée inizierà al Palalottomatica di Roma dove il rocker di Reggiolo sarà il 3, 4, 6, 7, 10 febbraio. Subito dopo saranno tre le date al PalArt Hotel di Acireale a Catania il 14, 15 e 17 dello stesso mese. Due date fissate poi al Palasport di Reggio Calabria il 20 e 21, mentre il 23, 24 e 25 Ligabue sarà al PalaFlorio di Bari. Il 27 e il 28 febbraio si proseguirà al PalaSele di Eboli dove Ligabue ha sottolineato di non essere mai stato in passato nella sua seppur lunghissima carriera. Le date di marzo prevedono passaggi al PalaEvangelisti di Perugia, al Modigliani Forum di Livorno, al Mediolanum Forum di Assago, il PalaTrieste di Trieste, l'Adriatic Arena di Pesaro, Il Nelson Mandela Forum di Firenze, il 105 Stadium di Genova e il Pala Alpitour di Torino. Si prosegue ad aprile con appuntamenti alla Fiera di Brescia, ancora al Mediolanum Forum di Assago, all'Unipol Arena di Bologna, il 105 Stadium di Rimini, il Palaonda di Bolzano, l'Arena Spettacoli Fiera di Padova e il Palaprometeo di Ancona. Si conclude, per ora, a maggio con il PalaBam di Mantova, la Zoppas Arena di Conegliano, il Pala Resega di Lugano, il Forest National di Bruxelles, ancora il PalaLottomatica di Roma e il Pala Florio di Bari. Seguiranno gli eventi all'aria aperta con l'arrivo della bella stagione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU 105.NET DI LIGABUE

br/>© Riproduzione Riservata.