One Direction / News: pace fatta tra Louis Tomlinson e Zayn Malik? (oggi, 23 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: PACE FATTA TRA TOMLINSON E MALIK? (OGGI, 23 GENNAIO 2017) – Mentre appare più difficile immaginare di rivedere sui palcoscenici di mezzo mondo gli One Direction, l’ex componente della band Louis Tomlinson per la prima volta dopo la morte della madre avvenuta per una leucemia, si concede ai microfoni. L’ex One Direction che dallo scorso mese di dicembre ha intrapreso ufficialmente la carriera da solista lanciando il brano Just Hold On, parlando ai microfoni dell’emittente radiofonica SiriusXM ha sottolineato come dopo la morte della madre gli sia venuta la voglia di gettare la spugna. Una cosa che non ha fatto proprio grazie alla madre che è stata la prima a dirgli di dover andare avanti e che questo fosse il suo più grande desiderio. Il cantante ha quindi aggiunto che durante l’esibizione offerta a X Factor, abbia avvertito la sensazione di avere qualcosa da mandarle. Infine, ha voluto parlare anche di Malik: “Io e Zayn abbiamo parlato di recente. Penso che siamo arrivati al punto dove si possa essere felice l’uno per l’altro. Le cose sono successe in passato”.

