Vasco Rossi prevendita Modena Park/ Vivaticket, aperta agli iscritti al fan club la vendita dei biglietti (Concerto ultime news oggi, 24 gennaio 2017)

VASCO ROSSI PREVENDITA MODENA PARK, VIVATICKET: I BIGLIETTI PER IL CONCERTO ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - E' partita oggi la prevendita per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park 2017 il prossimo 1° luglio. Il Blasco ha annunciato nei giorni scorsi che, in seguito alla rottura con Live Nation, la vendita dei biglietti per concerto sarà gestita dalla società bolognese Best Union, attraverso il circuito Vivaticket: per la messa in vendita dei biglietti saranno utilizzati il circuito online e i punti vendita autorizzati. Stamattina, dalle ore 10, è iniziata la prevendita per gli iscritti al fan club ufficiale di Vasco Rossi. I biglietti per il concerto al Modena Park 2017 saranno invendita nell'area speciale dedicata sul sito vivaticket.vascomodena.it fino a giovedì prossimo 26 gennaio, sempre alle ore 10. I fans potranno quindi acquista in anteprima i biglietti per il concerto di Vasco Rossi che celebra i 40 anni della sua carriera. I prezzi dei biglietti sono: 75 euro pit 1, 65 euro pit 2, 50 euro pit 3. Per tutti gli altri in biglietti saranno messi in vendita a partire da venerdì prossimo 27 gennaio, sempre dalle ore 10. Ciascuno potrà effettuare solo due transazioni di acquisto, ognuna da sei biglietti al massimo. Per velocizzare gli acquisti è stata data la possibilità ai fans di Vasco Rossi di registrarsi anticipatamente, dallo scorso 20 gennaio, al sito vivaticket.vascomodena.it.

VASCO ROSSI PREVENDITA MODENA PARK, VIVATICKET: I BIGLIETTI PER IL CONCERTO ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - "SONO COMINCIATE LE GRANDI MANOVRE" - Vasco Rossi, a poche ore dall'apertura della prevendita dei biglietti per il concerto che terrà al Modena Park 2017 il prossimo 1° luglio, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook un video in sala di registrazione. La didascalia del filmato riporta solo poche parole: "Sono cominciate le grandi manovre...". Nel video di vede Vasco Rossi in studio insieme ad alcuni suoi collaboratori, tra cui anche il produttore storico, Guido Elmi. Il filmato è molto breve e i collaboratori del Blasco sono di fronte ai monitor ed Elmi dà loro alcune indicazioni riguardo ai suoni: "Facciamo un po' di arena rock" dice il produttore. Le "grandi manovre" a cui si riferisce Vasco Rossi potrebbero essere quelle relative ai preparativi per il concerto del Modena Park 2017 oppure, come sottolinea Rockol, il Blasco potrebbe essere al lavoro su nuovo materiale dopo la raccolta con inediti "VascoNonStop" uscita lo scorso novembre per festeggiare i 40 anni di carriera. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO.

