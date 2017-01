ADELE/ Cantante turco rivela di essere il padre della star inglese

"Sono convinto di essere suo padre". Lo ha detto Mehmet Assar, un cantante folk turco di 52 anni riferendosi alla star mondiale Adele, aggiungendo però di "sentire di esserlo e di assomigliarle" in quanto al momento prove vere non ce ne sarebbero. L'uomo sostiene di essere il padre biologico della cantante inglese in una intervista rilasciata a un giornale del suo paese, dicendo aver avuto una relazione con la madre di Adele, Penny Adkins, mentre questa era in vacanza in Turchia nel 1987. L'uomo chiede che Adele e la madre lo raggiungano in Turchia: "Quando è partita, voleva che andassi con lei, ma io le ho detto che volevo vivere a Bodrum. Invito Adele e sua madre a Bodrum. Posso anche fare un test del Dna se Adele vuole. La cosa più importante è che voglio che la gente sappia che non ho alcuna particolare aspettativa. Vivo a Bodrum e ho una buona vita, voglio solo che mia figlia sappia la verità". Al momento da parte della cantante inglese nessuna replica.

