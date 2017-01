Emma Marrone/ Chi è l'uomo speciale a cui fa una dichiarazione "amorosa"? (oggi, 25 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, LA DICHIARAZIONE D'AFFETTO A UN UOMO SPECIALE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Emma Marrone non dimentica mai gli amici soprattutto nel giorno del loro compleanno ed è per questo che la cantante salentina ha deciso di mandare un messaggio speciale a Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro che ha già collaborato con lei durante l'Adesso Tour. "Buon compleanno Giulianone mio! Ti voglio bene #22", ha scritto Emma Marrone sui social, pubblicando una foto di loro due mentre stanno lavorando insieme. Ovviamente lui ha ringraziato Emma e le ha dimostrato tutto il suo affetto, cosa che ha reso molto contenti i fan, che adorano vedere i loro idoli godere di un ottimo rapporto tra loro. Negli ultimi tempi Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa sia dai social sia dalla vita mondana, e si sta godendo un po' di meritato riposo dopo le fatiche dell'Adesso Tour che l'hanno portata in giro per l'Europa tutto lo scorso anno. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Emma Marrone.

EMMA MARRONE, TROPPO STRESS A CAUSA DELLE POLEMICHE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è una cantante molto amata ma spesso è anche al centro delle polemiche. Nonostante l'affetto dei fan sia estremamente importante per lei e si faccia sentire in ogni singolo momento, è anche vero che Emma Marrone viene spesso presa di mira dagli haters, che commentano in negativo tutte le foto pubblicate dalla cantante salentina. A volte i commenti sono davvero cattivi, e viene da chiedersi se la pausa dai social di Emma Marrone sia dovuta in qualche modo anche a questo: forse la cantante si è stancata di leggere sempre critiche nei suoi confronti e per un po' di tempo vuole stare tranquilla. Per adesso per lei non sono previste né ospitate televisive né partecipazioni in trasmissioni come Amici di Maria De Filippi o Sanremo 2017. Forse Emma Marrone ha vissuto un periodo di stress a causa del lavoro e delle polemiche e vuole una pausa per stare meglio con se stessa, il che non sarebbe una cattiva idea.

