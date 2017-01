Hans Zimmer / In concerto a Milano il compositore de Il Gladiatore e Pirati dei Caraibi (oggi, 25 gennaio 2017)

HANS ZIMMER: CONCERTO A MILANO PER IL COMPOSITORE DE IL GLADIATORE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Terrà una data a Milano Hans Zimmer, il compositore tedesco che arriverà per un concerto in Italia il 29 giugno: i biglietti sono in vendita da oggi e per acquistarli nelle prime 24 ore bisogna registrarsi al sito Vivo Club. Quanto costa sentire un concerto di Hans Zimmer? I biglietti vanno dai 45 ai 140 euro se si vuole stare in platea: il concerto si terrà al Mediolanum di Milano e promette di registrare il tutto esaurito vista la notorietà del compositore. Il suo nome è associato a colonne sonore di film spettacolari quali Il Gladiatore, Pirati dei Caraibi, Interstellar (per il quale ha ricevuto una nomination all'Oscar), Rain man, Il re leone, eccetera. Hans Zimmer è il compositore più richiesto di tutti e il suo nome associato a un determinato film ne costituisce già a priori il successo. Per questo la sua unica data a Milano rischia di essere presa d'assalto dai suoi fan e da chiunque vuole avere l'occasione di ascoltare almeno una volta nella vita la magia dal vivo del compositore più famoso degli ultimi anni.

HANS ZIMMER: CONCERTO A MILANO PER IL COMPOSITORE DE IL GLADIATORE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Contrariamente a quanto si può pensare, Hans Zimmer non ha mai preso lezioni di pianoforte in quanto il suo essere artista lo fa essere contro la disciplina. Inizia a comporre musica elettronica con i gruppi Ultravox e The Buggles e prende parte al video Video Killed the Radio Star, primo video trasmesso in assoluto nella storia di Mtv. A ridosso degli anni novanta inizia una proficua collaborazione con Stanley Mayer, che lo spinge a una carriera nel mondo del cinema: da lì il successo assoluto, che lo consacra a leggenda delle colonne sonore composte per il grande schermo. La sua colonna sonora di maggior successo è stata quella de Il Gladiore che gli è valsa non solo una nomination ai Golden Globes, ma è stata la colonna sonora venduta più in assoluto nella storia del cinema. Interstellar invece gli vale la decima candidatura agli Oscar nel 2014, mentre adesso sta lavorando alle musiche di Dunkirk di Christpher Nolan (dove recita anche l'ex One Direction Harry Styles).

