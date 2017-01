JUSTIN BIEBER / News, la popstar canadese come Michael Jackson? La preoccupazione di Paris Jackson (Oggi, 25 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA PREOCCUPAZIONE DI PARIS JACKSON – Justin Bieber è una popstar a livello internazionale. Amatissimo in tutto il mondo, il cantante ha l’agenda fitta di impegni professionali non avendo così il tempo per potersi rilassare e godere la sua età. Una situazione che sta preoccupando l’amica di Bieber, Paris Jackson che, avendo vissuto una situazione analoga con il padre Michael, teme che anche a Justin possa accadere la stessa cosa. “Ho pensato a come il mio papà era esausto tutto il tempo, ma non riusciva a dormire”, ha detto la giovane in un’intervista con Rolling Stone. “Ho perso l’unica cosa che per me sia mai stata importante. Qualunque brutta cosa possa accadere non potrà mai essere tanto brutta come ciò che è successo”, ha detto la modella in riferimento al padre. “Il suo nome era papà, non sapevamo realmente chi fosse, ma era il nostro mondo e noi eravamo il suo”, ha detto Paris. Justin Bieber, dunque, è realmente stressato come lo era Michael Jackson, costretto a ricorrere all’aiuto dei farmaci per tenere fede a tutti gli impegni? I fans sperano di no.

