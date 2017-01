JULIO IGLESIAS, LA SUA SEAT ALL'ASTA SU CATAWIKI (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - È stata messa all'asta su Catawiki la Seat 1430 Special 1600 appartenuta al cantante Julio Iglesias: la vettura è in vendita a 32mila 500 euro e, secondo le notizie che circolano in queste ultime ore, sarebbe in condizioni perfette. Julio Iglesias ha comprato quella macchina quando era molto giovane e aveva da parte i primi risparmi guadagnati con la carriera di cantante, decollata dopo la vittoria dello spagnolo Festival Internacional de la Cancion de Benidorm. Julio Iglesias entra in possesso della sua Seat negli anni Settanta e da allora con la macchina inizia una vera e propria storia d'amore, tanto che, come riporta l'Ansa, il cantante ha parlato delle sue qualità addirittura nelle interviste che rilasciava ai giornali. La Seat 1430 ha fatto compagnia a Julio Iglesias per molti anni, fino a che non l'ha passata al suo agente, che poi l'ha venduta. L'acquirente però, ha tenuto la vettura in condizioni perfette e ha assicurato che la macchina avrebbe solo 74mila chilometri.

JULIO IGLESIAS, LA LEGGENDA NATA A CAUSA DI UN INCIDENTE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Classe 1943, Julio Iglesias è considerato una leggenda della musica latina e a oggi è considerato - con più di 300 milioni di dischi venduti nel mondo - il cantante spagnolo con maggior successo a livello mondiale. I suoi maggiori brani sono cantanti ancora oggi dalle nuove generazioni e Se mi lasci non vale ha segnato la sua immortalità nella storia della musica (chi non ne conosce il ritornello?). Julio Iglesias inizia la sua carriera nel mondo del calcio come riserva del Real Madrid, ma successivamente abbandona la carriera sportiva per iscriversi alla facoltà di legge. Neanche questa sarà la sua strada, dato che Julio è destinato a diventare l'astro nascente della musica spagnola. La sua passione per la musica nacque da un tragico evento: vittima di un orribile incidente stradale, Julio Iglesias fu costretto a letto praticamente per un anno e mezzo. Fu in questo periodo che imbracciò una chitarra e iniziò a comporre i primi testi, che fuori dall'ospedale lo portarono al successo facendo nascere una leggenda.

© Riproduzione Riservata.