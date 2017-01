U2 / Joshua tree tour 2017: al concerto canteranno brani inediti del disco rimandato per Donald Trump (oggi, 25 gennaio 2017)

U2: JOSHIA TREE TOUR 2017, LA BAND PORTA DEI BRANI INEDITI DEL FUTURO ALBUM (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Gli U2 sono pronti a partire in tour, e già questa è una notizia che ha fatto felici i fan più accaniti della band americana. I concerti dovevano essere una celebrazione per il trentennale di The Jousha Tree, quindi album degli U2 pubblicato il 9 marzo 1987: il disco non è uno dei frutti qualsiasi del lavoro degli U2, bensì il 27esimo disco migliore al mondo nella classifica stilata dal prestigioso magazine musicale Rolling Stones. La cosa che però sta mandando tutti in fibrillazione, sono state le dichiarazioni di Adam Clayton, bassista della band, che proprio in un'intervista a Rolling Stones ha detto che probabilmente durante i concerti eseguiranno alcuni brani inediti al pubblico. Questi fanno parte del nuovo album degli U2 che sarebbe dovuto uscire quest'anno, rimandato però dopo la vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America. "Ci siamo detti, aspettiamo un attimo, ci dobbiamo dare un momento per pensare a questo disco e a come si lega a quanto sta accadendo nel mondo. La maggior parte dei pezzi è stata scritta nel 2016 e ora, credo che siate d’accordo, il mondo è un posto diverso", ha detto il chitarrista The Edge a Rolling Stones.

U2: JOSHIA TREE TOUR 2017, IL DISCO ERA STATO RIMANDATO DOPO LA VITTORIA DI DONALD TRUMP (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - La notizia dei brani inediti cantati degli U2 cantati durante il Joshua tree tour 2017 sta facendo il giro del mondo e ovviamente non può che rendere felici i fan, che ascolteranno in anteprima - e per bocca dei loro idoli, non in playback - le nuove canzoni degli U2. Un'esperienza che potrebbe essere irripetibile per la maggior parte di loro (immaginate la grande emozione che potrebbe portare durante il concerto) e che sicuramente farà schizzare le vendite dei biglietti per i vari concerti che gli U2 terranno nel 2017. "Mi piacerebbe davvero se parte di quel materiale venisse eseguito durante i concerti. La gente potrebbe prendere confidenza con le canzoni prima ancora dell'uscita del disco", ha detto Adam Clayton a Rolling Stones. Il nuovo album degli U2, Songs of experience, potrebbe uscire a fine 2017, mentre il tour prende il via a maggio. "Ci ha rasserenati capire che avevamo bisogno di mettere l’album in sospeso per un po', per prenderci più tempo prima di farlo uscire e per essere sicuri di comunicare davvero quello che volevamo dire. Così abbiamo pensato: facciamo entrambe le cose. Possiamo celebrare The Joshua Tree e anche concentrarci su queste nuove canzoni", ha detto The Edge durante l'intervista a Rolling Stones. L'album, rimandato per la vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca, sarà quindi modificato e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa hanno in mente i mebri della band.

© Riproduzione Riservata.