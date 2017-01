ED SHEERAN, TOUR 2017 / Concerto a Torino, il 17 marzo in Italia: biglietti in vendita da febbraio (oggi, 26 gennaio)

ED SHEERAN, TOUR 2017 CONCERTO A TORINO, PRIMA DATA IN ITALIA: BIGLIETTI IN VENDITA DA FEBBRAIO (OGGI, 26 GENNAIO) - Il tour 2017 di Ed Sheeran parte dall'Italia e precisamente da Torino, dove il 25enne inglese canterà il prossimo 17 marzo al Pala Alpitour. A dare la notizia è stato questa mattina lo stesso Sheeran, annunciando con un video pubblicato sul suo profilo Twitter le date della prossima tourneé nel continente europeo. Si parte come detto il 17 marzo da Torino, unica data italiana, e si prosegue due giorni dopo da Zurigo e il 20 marzo da Monaco. Ed si esibirà anche a Berlino (27 marzo), Amsterdam (3 aprile), Parigi (6 aprile) e farà tappa in Spagna (Madrid e Barcellona tra l'8 e il 9 aprile) prima di dedicarsi ad una serie di appuntamenti tra Regno Unito e Irlanda che vedranno il loro culmine con la doppia serata all'O2 Arena di Londra l'1 e il 2 maggio. La febbre per accaparrarsi i biglietti è già iniziata tra le fan di Sheeran, che dovranno attendere fino alle 11:00 del prossimo 2 febbraio per tentare di acquistare i tagliandi dell'evento torinese. I ticket verranno messi in vendita online e tramite call center da TicketOne. I prezzi non sono stati ancora comunicati: si attendono novità nelle prossime ore.

