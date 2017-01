Emma Marrone / La cantante salentina torna in tv con Maria De Filippi (oggi, 26 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, LA CANTANTE SALENTINA TORNA IN TV (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Torna in televisione Emma Marrone e non in un programma qualunque, ma a C'è posta per te nell'episodio previsto per il 28 gennaio: ancora non sappiamo a quale storia la cantante salentina farà da madrina, ma già sta facendo sorridere molti fan il fatto che sia stata chiamata la puntata dopo quella di Belen Rodriguez (chissà che cosa sarebbe successo se fossero state insieme nella stessa puntata). Smentite completamente quindi le voci (false) che dicevano che Emma Marrone avesse litigato con Maria De Filippi: ad alimentare queste chiacchiere il fatto che la cantante avesse deciso di non partecipare più ad Amici, trasmissione dove ormai era una presenza costante. Emma ha più volte chiarito di non aver mai discusso con la regina di Mediaset e ha detto più volte di volersi prendere un periodo di pausa dalla musica e dalla televisione per riposarsi un po'. Periodo che interromperà solo sabato per partecipare a C'è posta per te.

EMMA MARRONE, LA CANTANTE SALENTINA TORNA IN TV MA SENZA FRETTA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Emma Marrone torna in televisione solo per un episodio di C'è posta per te con Maria De Filippi, ma non c'è notizia del fatto che la cantante salentina abbia in serbo qualche progetto importante nei prossimi mesi. Emma ha deciso di prendersi un periodo di pausa e sembra stia rispettando questa tabella di marcia: forse ha avuto un po' troppo stress durante l'Adesso Tour e vuole stare un po' a godersi la tranquillità con amici e genitori. Anche perché Emma ha avuto dei problemi fisici molto gravi qualche tempo fa e forse anche il dottore le ha consigliato di non esagerare con lo sforzo. Ciò ovviamente non le impedirà di essere di supporto ai cantanti che ha aiutato nella loro carriera: come Elodie Di Patrizi, sua pupilla conosciuta ad Amici di Maria De Filippi e che ha contribuito a portare al successo: e c'è riuscita visto che la sua amica dai capelli rosa sarà a Sanremo 2017 quest'anno e ha già tenuto il suo primo concerto.

