JUSTIN BIEBER / News, Selena Gomez al settimo cielo: tutto merito dell’ex fidanzato (Oggi, 26 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: SELENA GOMEZ FELICE PER LA GELOSIA DELL’EX FIDANZATO – Justin Bieber e Selena Gomez continuano a fare notizia insieme. L’ex stellina della Disney, nonostante abbia una relazione con The Weeknd, continua ad essere una presenza costante nella vita di Justin Bieber che continua ad essere gelosa di lei. Di fronte alla relazione di Selena Gomez con The Weeknd, Justin Bieber ha reagito definendo “orribile” la musica di The Weeknd. La reazione della popstar canadese non avrebbe affatto sorpreso Selena Gomez che, pur essendo compiaciuta dalla gelosia del suo ex fidanzato, continua a non voltarsi indietro e ad andare avanti nella sua nuova storia d’amore. “Selena Gomez è consapevole che Justin vuole quello che non ha”, ha rivelato una fonte a Hollywood Life, “ma per quello che la riguarda, lui ha perso il tram troppe volte”. Nessuna possibilità, dunque, che Justin e Selena tornino insieme. Dopo essersi amati tanto, i due percorrono ormai strade diverse. Tra Justin e Selena, quella decisa ad andare avanti senza rimpianti è soprattutto la Gomez che, dopo aver sofferto tanto per la fine della relazione con Justin, vuole trovare una persona che la renda davvero felice. Nonostante tutto, però, Selena non può che gioire per la gelosia di Bieber.

