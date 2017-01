ONE DIRECTION, NEWS: TUTTI CONTRO HARRY STYLES, IL TWEET CHE HA DIVISO I FOLLOWER (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Uno degli ultimi tweet pubblicati da Harry Styles, star molto amata degli One Direction, ha scatenato un putiferio sui social, dove molti fan lo hanno accusato di prendere posizioni di tipo femminista con scarso trasporto e semplicemente in base alle necessità. In occasione dell’insediamento di Donald Trump, infatti, milioni di uomini e donne hanno manifestato il loro disappunto riunendosi in piazza, una marcia supportata anche da molte star del mondo del cinema e della musica per manifestare contro il pensiero del nuovo presidente degli Stati Uniti. A far discutere, però è stato il messaggio che Harry Styles ha lasciato su Twitter, un cinguettio che in breve tempo ha diviso tutti i suoi numerosissimi follower. Di seguito le sue parole: “Ieri è stato sorprendente. Unità e amore. Sempre uguali. H”. (Cliccate qui per visualizzare il tweet sui social network). Molti fan, dopo aver visualizzato il suo messaggio, hanno evidenziato come, in questa occasione, il cantante avrebbe dovuto avere posizioni ben più appassionate di quelle manifestate con il suo semplice cinguettio, e successivamente hanno accusato Styles di avere appoggiato la protesta soltanto sui social e non di persona, al contrario di altre celebrità che hanno invece scelto di marciare nelle piazze in compagnia dei manifestanti.

