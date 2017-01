Classifica dischi più venduti e download / Mannarino, Baustelle, Mina e Celentano. Le posizioni (20-26 gennaio 2017)

Classifica dei dischi più venduti e download della settimana (20-26 gennaio 2017) - La fine del mese di gennaio regala nuove posizioni in classifica che permette di scoprire quali sono gli artisti che sono riusciti a contraddistinguersi in maniera positiva. Prime due posizioni della classifica dei dischi maggiormente venduti occupate da due nuove entrare, che spodestano Adriano Celentano e Mina col loro disco relativo ai migliori successi del duo. In prima posizione si stabilisce Mannarino con Apriti Cielo, mentre invece, alla seconda posizione, riesce a classificarsi il disco di Baustelle, che riesce a stupire critica e pubblico col brano L'amore e la Violenza, il qua,e da anche il titolo all'ultimo lavoro dell'artista. Anche al quarto posto viene registrata una nuova entrata: si tratta di Low Low, che col disco Redenzione si insidia alle spalle di Celentano e Mina. Quinta posizione invece per Tiziano Ferro, che non riesce a reggere il confronto con le nuove entrare nella classifica musicale. Mestiere della Vita che quindi si sposta in quinta posizione, perdendone ben tre di seguito. Anche la sesta posizione viene occupata da una nuova entrata, con Tedua che riesce ad inserirsi in tale posizione grazie ad Orange Country California. Vascononstop, ultimo lavoro dell'artista Vasco Rossi, deve accontentarsi della settima posizione nella classifica, bissato dalle nuove entrare che gli rubano quattro posti nella preferenza degli amanti della musica. Segue Luciano Ligabue, che deve abbandonare il podio del terzo posto ritrovandosi all'ottava posizione col suo lavoro intitolato Made In Italy. Lungomare Paranoia è l'ennesima new entry della settimana di gennaio, che riesce a piazzarsi in nona posizione e ad offrire a Mecna la possibilità di contraddistinguersi nell'ambito musicale. Segue infine Mengoni, che chiude la classifica dei dieci dischi maggiormente venduti nell'ultima settimana di gennaio.

Qualche cambiamento anche nella classifica dei singoli in digitale venduti sui diversi store. Al primo posto si conferma Ed Sheeran: il rosso britannico riesce a mantenersi, per la seconda settimana di seguite, come leader della classifica grazie al brano Shape of You. Sean Paul e gli altri artisti di Rockabye non riescono a recuperare quella prima posizione tanto ambito strappata proprio dal britannico cantautore: seconda posizione per il gruppo di artisti stranieri. Fedez e J Ax continuano ad ottenere degli ottimi risultati grazie alla loro collaborazione: il brano Assenzio riesce a recuperare ben due posizioni nella classifica ed a piazzarsi in terza posizione, dopo una rapida caduta avvenuta nelle scorse settimane. Human, di Rag'n'Bone, riesce a classificarsi in quarta posizione, salutando invece gli inseguitori che continuano ad accostarsi pericolosamente a questi artisti. Se Ed Sheeran riesce a mantenere la prima posizione con Shape of You, lo stesso non si può dire di Castle on the Hill, che perde diverse posizioni e si classifica in quinta posizione. Tutto Molto Interessante di Rovazzi non sta ottenendo il successo del primo brano, visto che perde un'altra posizione e si classifica settimo, lasciando la sesta a The Chainsmoker con Closer. Don't Wanna Know dei Maron 5 recupera invece diverse posizioni in classifica, superando DJ Snake e Bieber col brano di Let Me Love You, che dall'ottava posizione scende alla nona. Chiude la classifica dei dieci dischi maggiormente scaricati in digitale Low Low, col brano Ulisse: un piccolo trionfo questa settimana per tale canzone, che rientra nella top 10 dopo aver perso diverse posizioni nel corso della settimana precedente ed esser uscita dalla classifica.