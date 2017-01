EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE AL CONCERTO DEI LA RUA, FOTO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Il lavoro è per Emma Marrone al centro di tutto, ma anche gli affetti sono in cima alla lista delle sue priorità. La cantante, infatti, apprezza la buona musica e segue con costanza tutti i suoi colleghi che ormai da tempo hanno raggiunto la notorietà. Al centro de suoi interessi musicali, però, non ci sono soltanto gli artisti già affermati, ma anche i ragazzi che hanno ottenuto il successo ad Amici, il programma al quale anche lei ha partecipato qualche anno fa. E così, dopo l'elogio alla sua grande amica Elodie Di Patrizi, che ha annunciato sui social l'uscita del suo nuovo album, la Marrone ha avuto un pensiero pieno di affetto anche per i La Rua, la band che nel programma di Maria De Filippi si è aggiudicata l'accesso nel serale nell'edizione dello scorso anno. Emma, infatti, si è recata al concerto che la band ha tenuto a Roma qualche giorno fa e ha immortalato i protagonisti in una foto pubblicata proprio sui social. "@laruaband on stage !!! Daje belli che casa !!! #roma #lamusica", ha scritto la cantante sul suo profilo ufficiale, e lo scatto, in sole poche ore, ha collezionato molti commenti e un numero spropositato di like. Se volete visualizzare l'immagine direttamente sul profilo Instagram di Emma Marrone, potete cliccare qui.

