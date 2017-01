Justin Bieber / Un adescatore si spacciava per lui: è stato arrestato (oggi, 27 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, UN ADESCATORE SI SPACCIAVA PER LUI, ARRESTATO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Una storia terribile, di quelle che non si vorrebbero mai sentire: un ragazzo originario dello stato del Massachussets adescava delle bambine sui social network fingendosi Justin Bieber. La brutta vicenda è venuta alla luca perché una di loro ha avuto il coraggio di denunciare: la bambina, che all'epoca aveva 9 anni, era stata contattata da questo ragazzo che diceva di essere Justin Bieber. Complice la giovane età, la bimba ci ha creduto e ha iniziato a ricevere strane richieste da questo ragazzo, che l'aveva convinta a farsi mandare delle foto senza vestiti. Troppo piccola per capire che era caduta vittima di un adescatore, la ragazza non aveva mai detto niente fino a che, poco tempo fa, è stata contattata sempre dallo stesso giovane che si fingeva Justin Bieber. Questa volta però era più grande e, di fronte alla minaccia di vedere le sue vecchie foto online, ha detto tutto alla madre, che ha chiamato la polizia e ha fatto arrestare il ragazzo.

JUSTIN BIEBER, DAVVERO È GELOSO DI SELENA GOMEZ E DI THE WEEKND? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Negli ultimi tempi ha fatto molto scalpore la notizia della presunta liason tra Selena Gomez e The Weeknd, cosa che avrebbe scatenato la gelosia di Justin Bieber. Il cantante canadese non avrebbe preso benissimo la nuova storia d'amore di Selena Gomez, e sembra che ne stia soffrendo particolarmente. Nonostante tutto gli ultimi rumors che vengono dall'America dicono che Justin Bieber non crederebbe alla loro relazione e che è tutta una trovata pubblicitaria in vista di un singolo che Selena Gomez e The Weeknd stanno per far uscire insieme. Finzione o realtà? Fatto sta che questa relazione sembra dar fastidio a molti: soprattutto alla bellissima Bella Hadid, che ha smesso di seguire Selena Gomez sui social network. La verità la scopriremo solo tra qualche tempo, ma una cosa è certa: Justin Bieber e Selena Gomez non torneranno insieme dato che ormai hanno fatto tanta strada separati l'uno dall'altra. Con buona pace di The Weeknd!

