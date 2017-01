LUIGI TENCO, CINQUANT'ANNI DAL SUICIDIO DEL CANTANTE: LA SUA CANZONE ERA STATA ELIMINATA A SANREMO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Il 27 gennaio 1967 si uccideva con un colpo di pistola alla testa Luigi Tenco, uno dei cantautori più di talento che l'Italia abbia mai avuto. "Tenco si è ucciso!", si dice che abbia gridato Lucio Dalla vedendo il suo corpo nella camera d'albergo. Il suo suicidio, infatti, è avvenuto subito dopo aver cantato al Festival di Sanremo: la sua canzone, Ciao amore, ciao, era stata eliminata dalla competizione e messa in fondo alla classifica. Dopo la sconfitto, Luigi Tenco non aveva seguito gli altri cantanti al ristorante ed era tornato in albergo, e ha provato a chiamare un suo amico, senza successo. A scoprire il corpo per prima è stata la cantante Dalida, che era andata a salutarlo prima di andare a letto: le sue urla hanno richiamato tutti i cantanti, accorsi a vedere cosa fosse successo. Sul biglietto trovato accanto al corpo di Luigi Tenco c'era scritto: "Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt'altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi".

LUIGI TENCO, CINQUANT'ANNI DAL SUICIDIO DEL CANTANTE. LE IPOTESI DI OMICIDIO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Nonostante il biglietto trovato accanto al corpo di Luigi Tenco, alcuni hanno pensato che il suo non fosse stato un suicidio, ma un omicidio, in quanto c'era chi asseriva che Tenco si sentiva minacciato nei giorni prima del Festival di Sanremo. Questo portò alla riesumazione del corpo, che però confermò il già dichiarato suicidio. A confermare questa tesi, il fatto che alcuni suoi amici dissero che Luigi Tenco aveva fatto pensieri suicidi già alcuni giorni prima. Inoltre Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno detto che, dopo che Ciao amore ciao era stata eliminata da Sanremo, Luigi Tenco ci era rimasto molto male e, dopo essersi ubriacato, aveva preso molti tranquillanti. Secondo gli inquirenti è stato proprio questo a indurre Luigi Tenco a suicidarsi, a causa della grave alterazione psicologica che potrebbe aver avuto in quel momento. Tutti i suoi amici più stretti sono sempre stati convinti che quello di Luigi Tenco fu un suicidio.

